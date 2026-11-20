Sofía Cáfaro, responsable de selección de Nautipaints, ha explicado que es su segundo año en el evento y que cada edición percibe una mejora en los perfiles que acuden. “Aquí vienen perfiles muy cualificados y tengo la oportunidad de poder hablar en inglés con muchos de ellos, que para mi sector es muy importante”, ha afirmado. La empresa, vinculada al sector náutico, busca especialmente candidatos con interés por el marketing y con ganas de contribuir a dar mayor visibilidad a un sector con gran peso en Palma.

Por su parte, Rubén Zamora, de Nybau Hotels, ha subrayado que la compañía valora tanto la formación académica y los idiomas como el conocimiento del entorno local. El grupo hotelero trabaja con producto local y destina el 20% de sus compras a producto de kilómetro cero. “Si queremos comunicar al público local que en estos restaurantes el 60% de la clientela es local, el catalán también lo ponemos en valor”, ha explicado Zamora, quien ha recordado que hace una década los mallorquines no solían acudir a comer a hoteles.

Mapfre, una de las empresas con más experiencia en la feria, ha reiterado su apuesta por los jóvenes con ganas de aprender. Antonio Vázquez, responsable de selección de la compañía, ha defendido las prácticas educativas como una vía para que los estudiantes conozcan la realidad empresarial más allá del mundo virtual. “Si dentro del currículum académico los jóvenes tienen la posibilidad de tocar con las manos esa realidad, dan un paso más allá y pueden tomar una decisión consciente”, ha señalado.

Candidatos más informados y exigentes

Los tres responsables han coincidido en que los procesos de selección han cambiado en los últimos años. Los candidatos llegan mejor informados, con mayor seguridad al hablar y con expectativas más definidas sobre su futuro profesional.

“Vienen mucho más informados y con las ideas muy claras. Quieren formarse, quieren aprender, pero también quieren conciliación”, ha explicado Zamora, quien ha recordado que Nybau Hotels eliminó los partidos en 2017 como medida de conciliación. En su opinión, desde la pandemia los candidatos prestan más atención a los valores de la empresa y buscan comprobar si existe una conexión real antes de incorporarse.

Vázquez ha añadido que los jóvenes buscan entornos que se ajusten a sus expectativas, algo que considera positivo dentro de un proceso de selección. “Cada vez la gente busca lo que se acomoda a sus expectativas”, ha indicado.

La inteligencia artificial, presente pero con límites

La inteligencia artificial también ha ocupado un lugar destacado en la conversación. Cáfaro ha explicado que muchos candidatos mencionan de forma espontánea el uso de herramientas con IA durante las entrevistas, mientras que Zamora ha relatado cómo su empresa la utiliza incluso en la creación de cartas y recetas.

“El cambio ha sido absoluto, sobre todo en el último año”, ha asegurado el responsable de Nybau Hotels, quien ha puesto como ejemplo el uso de la IA para superar bloqueos creativos en la elaboración de menús. “Al final nos ha servido de inspiración para terminar ese bloqueo que teníamos”, ha añadido.

En Mapfre, sin embargo, la inteligencia artificial no se utiliza en los procesos de selección. “La definimos como que la inteligencia artificial esté al servicio de las personas. Para procesos de selección preferimos seguir hablando de persona a persona”, ha afirmado Vázquez, quien ha destacado la importancia de la entrevista presencial para valorar la expresión y las habilidades comunicativas de cada candidato.

Una apuesta por repetir

Pese a los temores sobre una posible pérdida de habilidades sociales por el uso intensivo de pantallas, los responsables han valorado muy positivamente el trato y la seguridad de los estudiantes presentes en la feria. “Los he visto a todos con mucho desparpajo, con mucha inteligencia emocional y muy educados”, ha reconocido Cáfaro.

Las tres compañías han confirmado que repetirán su participación en próximas ediciones. Nybau Hotels, además, ha puesto en valor la experiencia de una antigua alumna de ESERP incorporada el año pasado y que continúa trabajando en la empresa, un ejemplo que, según Zamora, refleja la apuesta de la escuela por integrar a sus estudiantes en el mundo profesional.