Las empresas de inserción de Baleares mantienen 150 empleos para personas vulnerables, aunque baja su incorporación al mercado laboral.

Las empresas de inserción de Baleares mantuvieron durante 2025 un total de 150 puestos de trabajo de inserción para personas en situación de vulnerabilidad, lo que representa el 57,6% de sus plantillas, casi tres puntos menos que el año anterior. Así se desprende de la memoria anual presentada este martes por la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària y la Asociación Illes Balears Empresa Inserción.

En total, estas entidades generaron 261 puestos de trabajo, un 2,4% más que en 2024, aunque únicamente 150 correspondieron a contratos de inserción. De las personas que finalizaron este proceso, 23 lograron incorporarse posteriormente al mercado laboral ordinario, lo que supone un 31% del total.

Las entidades atribuyen este descenso, en parte, a la normativa que impedía contratar en empresas de inserción a personas que hubieran tenido un contrato indefinido durante los tres meses anteriores. Una limitación que, según explicó la vicepresidenta de la Asociación Illes Balears Empresa Inserción, Maria Jaume, ya ha quedado resuelta con la reciente modificación de la ley de empresas de inserción.

Las siete empresas de inserción que operan en Baleares desarrollan su actividad en sectores como la jardinería, la limpieza, la fabricación y recogida de muebles o la gestión de residuos. Sin embargo, las entidades advierten de que acceder a un empleo no siempre garantiza la plena integración social, ya que el elevado precio de la vivienda en las islas dificulta que muchas personas puedan consolidar su proceso de inserción.

En el plano económico, las empresas de inserción registraron unos ingresos superiores a los nueve millones de euros durante 2025. El 82% procedió de la facturación de sus servicios, mientras que el 18% restante correspondió a subvenciones. Además, el retorno económico para las administraciones públicas rozó los dos millones de euros, según recoge la memoria anual.