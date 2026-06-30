El Consell de Mallorca trabaja para abrir nuevos espacios en Son Tous para acoger a menores migrantes

LEER MÁS El Govern recurrirá el decreto que incrementa la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en Baleares

El Consell de Mallorca denuncia que el Gobierno "toma decisiones al margen de las Comunidades Autónomas que sufren la presión migratoria", tras ampliar en 28 personas la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en Baleares.

El Conseller de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha vuelto a destacar la sobresaturación que viven los espacios de acogida en la isla, que ahora mismo cuentan con alrededor de 400 menores migrantes -dos de cada tres menores de todo el sistema de protección- bajo la tutela de la institución insular.

"No entendemos nada, ya que en la última visita de la Ministra de Infancia a Mallorca aseguró que entendía la saturación que se vivía en las islas", ha asegurado Sánchez. "Esto significa que no se coordinan en el Gobierno o que nos toman el pelo", ha añadido el conseller insular.

Además, ha avanzado que "Son Tous ya sufre sobreocupación, porque ha habido más llegadas". En este sentido, ha explicado que "eran cuatro alas, habilitamos un ala y se están realizando ahora las obras pertinentes para poder habilitar más alas para tener una mayor capacidad".

Por su parte, el Govern balear prepara el recurso contra el nuevo real decreto aprobado en el Consejo de Ministros.