La directora del Institut Balear de la Dona destaca en Onda Cero Mallorca el aumento del 27% de las llamadas al servicio de atención 24 horas durante los primeros nueve meses de 2026 y reclama una mayor implicación ciudadana para detectar y combatir la violencia machista.

La violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que requiere atención, prevención y compromiso colectivo. Así lo ha reivindicado la directora del Institut Balear de la Dona (IB-DONA), Catalina Salom, en una entrevista en Onda Cero Mallorca con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

Bajo el lema de este año, «No quedis mirant, actua davant la violència masclista», Salom ha apelado a la responsabilidad de toda la ciudadanía para identificar situaciones de violencia, denunciar conductas machistas y acompañar a las mujeres que sufren esta realidad. «Muchas veces tenemos la teoría interiorizada, pero a la hora de actuar o de presenciar alguna escena aún nos cuesta», ha señalado.

Uno de los datos destacados de la entrevista es el incremento de la actividad del Servicio de Atención 24 Horas. Entre enero y septiembre de 2026, este recurso ha atendido 4.167 llamadas, un 27% más que en el mismo periodo del año anterior. Salom ha precisado que este aumento no permite concluir que haya más violencia, pero sí constata que las campañas de difusión están consiguiendo que más mujeres, profesionales y ciudadanos recurran al servicio.

El incremento de las llamadas se suma al registrado durante 2025, cuando la actividad de esta línea ya creció un 22% respecto a 2024. Para la directora del IB-DONA, estas cifras evidencian que todavía queda mucho trabajo por hacer. «Los datos demuestran que las mujeres siguen sufriendo violencia», ha advertido.

Salom también ha recordado que Baleares registró en el segundo trimestre de 2026 la tasa más alta de España de denuncias por violencia de género, por encima de la media nacional. En este sentido, ha insistido en que la desigualdad y determinadas conductas machistas siguen presentes en la sociedad y que es necesario mantener los esfuerzos en prevención, sensibilización y atención.

Más recursos y coordinación institucional

Durante la entrevista, la directora del IB-DONA ha defendido el refuerzo de las políticas públicas de igualdad y ha destacado algunas de las actuaciones desarrolladas por el Govern balear. Entre ellas, ha citado la duplicación de las subvenciones a entidades sociales, la incorporación de 27 figuras técnicas municipales para la prevención de las violencias machistas y la ampliación del Servicio de Atención 24 Horas con seis profesionales más.

También ha puesto en valor la apertura de tres centros de crisis y la puesta en marcha de un protocolo interinstitucional que implica a diferentes ámbitos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, para mejorar la detección y la respuesta ante posibles casos de violencia.

Salom ha insistido en que la atención a las víctimas debe ir acompañada de medidas que favorezcan su independencia económica y ha defendido la necesidad de seguir trabajando especialmente en los centros educativos para prevenir la violencia desde edades tempranas.

«Con el odio no vamos a ningún sitio», ha afirmado, apelando a la responsabilidad de las instituciones y de la sociedad para avanzar hacia una igualdad real y efectiva. La directora del Institut Balear de la Dona ha concluido agradeciendo el papel de los medios de comunicación en la difusión de las campañas de sensibilización y ha recordado el teléfono del Servicio de Atención 24 Horas: 971 17 89 89.