El pleno del Ayuntamiento de Calvià, con los votos favorables del PP y de Vox, ha aprobado el presupuesto municipal para 2027, que asciende hasta los 124,3 millones de euros, supone un incremento del 2,3% respecto al de este año y es el cuarto consecutivo en lo que va de legislatura.

Las cuentas, según ha informado el Consistorio en un comunicado, se presentan niveladas y mantienen la planificación económica municipal sin prever nuevas operaciones de endeudamiento. El presupuesto consolidado, que incluye al Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB), la Oficina Municipal de Tributos y las empresas municipales Calvià 2000, Llar de Calvià y Limpiezas Costa de Calvià, alcanza los 155,4 millones de euros (+2,2%) una vez descontadas las transferencias internas.

"Cuatro presupuestos acordados entre el PP y Vox con lo que completamos el ciclo presupuestario íntegro del mandato, que es exactamente lo que los vecinos nos pidieron en mayo de 2023: que nos entendiéramos y que nos pusiéramos a gobernar, con un gobierno estable, previsible y centrado en las necesidades reales de los vecinos", ha reivindicado el alcalde, Juan Antonio Amengual.

Ha insistido en que la aprobación de presupuestos obedece a una cuestión de responsabilidad con los ciudadanos, pues a su parecer "la factura de un Gobierno sin presupuestos es inseguridad para los ayuntamientos, para las comunidades y para los propios empleados públicos".

DETALLES DE LAS CUENTAS

En el nuevo presupuesto, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027, el gasto corriente aumenta un 5,14%, con incrementos del 7,92% en personal y del 6,88% en bienes y servicios. Las transferencias corrientes crecen un 1,28%, mientras que los gastos financieros disminuyen un 35,03% hasta situarse en 315.000 euros, frente a los 492.708 euros del ejercicio anterior.

Esta reducción, ha detallado el Ayuntamiento, responde a la amortización ordinaria de préstamos y, especialmente, a la amortización anticipada de 6,14 millones de euros prevista en 2026 con cargo al superávit de 2025. El teniente de alcalde responsable de Economía, Javier Tascón, ha celebrado lo que ha considerado una "reducción drástica de la deuda".

"Gracias a la amortización anticipada de más de 6,1 millones de euros, que vamos a realizar con el superávit de 2025, conseguimos disminuir la deuda viva hasta los 9,83 millones de euros a finales de 2027. Mínimo histórico. A 31 de diciembre tendremos una deuda viva de menos del 8%, cuando el límite legal es del 110. En 2027 dejaremos de pagar 177.000 euros de intereses y la carga financiera la vamos a reducir en 786.000 euros respecto de este año", ha explicado.

Tascón ha asegurado que la reducción de deuda se traducirá en el "blindaje de los servicios públicos esenciales", que suman 54,4 millones de euros y representan el 43,7% del presupuesto destinado a materias como seguridad, limpieza viaria y de playas, depuración, bienestar comunitario o educación.

Entre las partidas destacadas, el área de Mantenimiento aumenta un 10,60%, principalmente por la contratación del mantenimiento de zonas verdes y jardines municipales. Deportes incrementa su presupuesto un 25,77%, con más recursos para bienes y servicios e inversiones en instalaciones y edificios deportivos.

También crecen Policía y Protección Civil, un 5,58%, y Servicios Sociales, un 2,97 %, mientras que Familia e Igualdad aumenta un 13,77%. El presupuesto de Bienestar Animal crece un 19,12% e incorpora la previsión de contar con personal veterinario propio a partir de julio de 2027, además de inversiones en el edificio de la perrera municipal.

Mundo Rural incrementa un 12,76% las partidas del área, con una subida de las ayudas a payeses, que pasan de 70.000 a 90.000 euros. En el ámbito del litoral, el presupuesto aumenta un 32,91%, con inversiones para la adecuación de playas y mejoras de accesibilidad.

El IFOC aumenta su presupuesto un 11,19%, manteniendo el criterio de consignar inicialmente los proyectos subvencionados. En cuanto a las empresas municipales, Calvià 2000 presenta un presupuesto de 42,7 millones de euros, un 1,11% más que en 2026, mientras que Llar de Calvià alcanza los 4,8 millones, con un incremento del 12,59%.