Barceló Hotel Group impulsa el turismo regenerativo con nuevas iniciativas de sostenibilidad en Mallorca

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Onda Cero, Barceló Hotel Group ha reafirmado su apuesta por un modelo de turismo regenerativo capaz de generar un impacto positivo en los destinos donde opera. Así lo ha explicado en 'Illes Balears en la Onda' la responsable de Sostenibilidad de la compañía, Belén Juárez, quien ha detallado algunas de las principales iniciativas que la cadena está desarrollando en materia ambiental, social y de gobernanza.

La estrategia de sostenibilidad del grupo se articula a través del programa Barceló ReGen, una hoja de ruta que busca integrar criterios sostenibles en la operativa diaria de todos sus establecimientos. En este marco, la compañía puso en marcha en 2023 los denominados Barceló ReGen Standards, unos estándares propios reconocidos por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), convirtiéndose, según la empresa, en la primera cadena hotelera española en lograr este reconocimiento.

"Queríamos que la sostenibilidad dejara de ser una declaración de intenciones y se convirtiera en una verdadera palanca de transformación en todos nuestros hoteles", ha señalado Juárez.

Ahorro de agua a través de la concienciación de los clientes

Entre las iniciativas más destacadas figura "Song4Showering", una campaña destinada a fomentar un consumo responsable del agua entre los huéspedes. La acción consiste en una lista de reproducción de Spotify con canciones de cuatro minutos, el tiempo máximo de ducha recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mediante un código QR instalado en las duchas de los hoteles, los clientes pueden activar la lista y tomar conciencia de la importancia de reducir el consumo de agua durante su estancia. Según Juárez, este tipo de acciones creativas permiten implicar al cliente de forma positiva y trasladar hábitos sostenibles más allá de sus vacaciones.

Un biodigestor para reducir residuos en Playa de Palma

En materia de gestión de residuos, Barceló Hotel Group prepara la implantación de un biodigestor en el hotel Occidental Playa de Palma durante las próximas semanas. Se trata de una tecnología capaz de descomponer residuos orgánicos en tiempo real mediante un proceso biológico que transforma los restos alimentarios en agua apta para su incorporación al sistema de aguas residuales.

La compañía ya ha probado esta solución en el hotel Barceló Sevilla Renacimiento, donde logró tratar alrededor de 1.600 kilos de residuos orgánicos al mes y evitar la emisión de más de seis toneladas de CO₂ asociadas a su transporte y gestión. Además de los beneficios ambientales, el sistema permitirá una monitorización más precisa del desperdicio alimentario y facilitará el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales en esta materia.

La inteligencia artificial al servicio de la sostenibilidad

Otro de los proyectos estratégicos de la cadena pasa por la aplicación de la inteligencia artificial para medir y comunicar el impacto de sus establecimientos. La compañía ha desarrollado un agente basado en Microsoft Copilot, denominado internamente "Regina", que permite analizar de forma rápida indicadores económicos, ambientales y sociales de cada hotel.

La herramienta recopila información sobre más de una veintena de indicadores y facilita a los directivos conocer, por ejemplo, la contribución de cada establecimiento a la economía local, el gasto generado por los clientes en comercios y restaurantes del entorno o el impacto fiscal sobre los municipios. "Nos ayuda a traducir la sostenibilidad en datos concretos y comprensibles, facilitando la toma de decisiones y el diálogo con administraciones, inversores y otros grupos de interés", ha explicado Juárez.