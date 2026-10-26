Baleares programa más de 10,3 millones de asientos aéreos para este invierno, un 4,4% más que hace un año

Baleares contará con más de 10.374.000 asientos programados en vuelos para esta temporada de invierno, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al año pasado. Así lo recogen los datos de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que, pese a las buenas perspectivas de conectividad, advierte de la incertidumbre que genera la evolución del precio del queroseno por la guerra en Oriente Medio.

Por aeropuertos, Palma registra el mayor crecimiento interanual, con un aumento del 6%, hasta alcanzar los 7,9 millones de asientos programados. También crece la oferta en Menorca, donde el aeropuerto de Maó supera las 700.000 plazas, un 1,2% más que en la temporada anterior. En cambio, Ibiza experimenta un descenso de la oferta, que se sitúa en 1,6 millones de asientos programados.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha destacado este lunes que los datos reflejan una prolongación de la temporada en Mallorca, con una mayor actividad aérea más allá de los meses centrales del verano. El sector considera que esta evolución contribuye a mejorar la conectividad de las islas durante los meses de invierno, aunque la oferta de plazas presenta diferencias entre los tres aeropuertos del archipiélago.

Tras un verano positivo para las compañías aéreas en Baleares, Gándara ha puesto el foco en la incertidumbre que genera la evolución del precio del combustible y en las posibles consecuencias de los conflictos internacionales para el transporte aéreo. La subida del queroseno puede repercutir en los costes operativos de las aerolíneas y condicionar sus decisiones comerciales en los próximos meses. En este contexto, la evolución de la situación geopolítica será determinante para conocer cómo afecta al sector.

Las compañías aéreas afrontan, además, un escenario de máxima incertidumbre de cara al verano de 2027, especialmente por las posibles consecuencias de la evolución del conflicto con Irán. Aunque la programación para este invierno apunta a un aumento global de la oferta de asientos en Baleares, las aerolíneas mantienen la cautela ante la posibilidad de que el encarecimiento del combustible y la inestabilidad internacional alteren las previsiones para las próximas temporadas.