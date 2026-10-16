ARA MÉS avala la coalición con Sumar y Esquerra Unida para concurrir juntos al Congreso y con Frente Amplio

La asamblea de MÉS per Mallorca ha avalado el acuerdo de coalición al cual han llegado Ara Més, Sumar y Esquerra Unida en Baleares para concurrir a las elecciones al Congreso de los Diputados que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Reunido la tarde de este jueves en Palma, el principal órgano de decisión política de los ecosoberanistas ha tomado esta decisión con el 89% de los votos a favor de las 110 personas que han asistido, ha informado MÉS per Mallorca en un comunicado.

La coordinadora de Ara Més, Carme Gomila, ha sido la responsable de explicar a la asamblea las negociaciones que se han llevado a cabo con Sumar y Esquerra Unida para conseguir que en las elecciones estatales haya una única papeleta de la izquierda progresista del ámbito balear.

La líder de la federación que integran MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa ha destacado el papel del actual diputado ecosoberanista en el Congreso, Vicenç Vidal, durante el proceso de negociación.

También se han llevado a cabo negociaciones con Podemos, aunque por el momento no han fructiferado. Gomila ha animado a la formación morada, que pide ocupar el segundo puesto de la lista y que la candidatura sea rotatoria, que se sume antes de que el viernes finalice el plazo para presentar las coaliciones ante la Junta Electoral.

Preguntados por las exigencias de Podemos, los portavoces de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y de Més per Menorca, Josep Castells, alejaron esa posibilidad y reafirmaron su intención de que el candidato principal salga de los partidos de la federación.

Fuentes conocedoras de los detalles de la negociación han explicado que, más allá de los contactos que se puedan mantener en las próximas horas, otro escenario que podría desbloquear la adhesión de Podemos a la coalición de la izquierda alternativa en Baleares sería que los morados se sumaran al Frente Amplio a nivel nacional.

ACUERDO CON EL PSIB EN EL SENADO

Por otra parte, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha dado a conocer los detalles de la candidatura al Senado, que la militancia también ha avalado. Fuentes del partido han concretado que se trata del acuerdo con el PSIB para concurrir juntos a la Cámara Alta con cinco de los seis senadores que se eligen en fórmula de listas abiertas desde Baleares.

Los socialistas ya han elegido a su portavoz en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, como candidata por Mallorca. La idea es que los partidos de la izquierda alternativa puedan escoger, al menos, otro de los representantes.

A falta de confirmar el pacto, fuentes socialistas han señalado este mediodía que está muy cerca de cerrarse. De hecho, este jueves la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se ha mostrado "convencida" de que las negociaciones con para presentar candidaturas conjuntas al Senado en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera "fructificarán". "Por nosotros no quedará", ha afirmado.