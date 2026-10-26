PRECAMPAÑA ELECTORAL

Vox no presentará candidatura propia para el Senado en Baleares

En la medianoche de este lunes se acaba el plazo para presentar las listas electorales para el 29N y VOX y PP anuncian un acuerdo 'in extremis'.

Europa Press

Illes Balears |

El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo | Europa Press

Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias, entre ellas Baleares, y presentará un único candidato en otras 14 para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, según ha anunciado la formación.

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los 'populares' retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra que faculta para elegir nombres para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP "son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos", pero "no es ningún secreto" que coinciden "en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones".

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