Antoni Vera implantará la zona única de escolarización en casi toda Mallorca y Menorca para el curso 2026/2027

Educación implantará la zona única de escolarización en casi todos los municipios de Mallorca y Menorca para el proceso de admisión del curso 2026/2027. Lo ha anunciado el conseller Antoni Vera al presentar una nueva orden que regula la adscripción, admisión y matriculación en los centros educativos y unifica el proceso de admisión desde los 0 hasta los 18 años.

El cambio principal es territorial: el municipio pasa a ser la unidad básica de admisión y se abandona el antiguo sistema de zonas en aquellos lugares en los que sea viable, con el objetivo de simplificar el proceso y hacerlo más flexible. En Eivissa se mantendrán las zonas por “cuestiones técnicas”.

En Mallorca, la zona única se aplicará en todos los municipios salvo Calvià, Andratx, Selva y Santa Margalida; y en Menorca en todos menos en Maó. En Palma se pasará a una única zona el próximo curso.

El calendario de escolarización arrancará el 26 de marzo con la adscripción de Primaria, Secundaria, Educación Especial y Bachillerato. Para la etapa 0-3 años, las solicitudes se presentarán del 13 al 21 de abril y la matrícula del 1 al 12 de junio. Para el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, las solicitudes serán del 4 al 14 de mayo. La matrícula se formalizará a finales de junio y principios de julio según la etapa. En Bachillerato, las solicitudes se harán del 19 al 25 de junio y la matrícula del 16 al 20 de julio.

La nueva orden también introduce novedades en 0-3, como la posibilidad de admitir a niños no nacidos con criterios definidos, además de regular renuncias y listas de espera y dar más flexibilidad a la organización de las aulas. En paralelo, el Govern prevé autorizar unas 1.200 plazas más de 0 a 3 años para 2026/2027 (500 públicas y 700 concertadas) con el objetivo de seguir ampliando la oferta gratuita.