Ramón Vidal (Melià Palma): "Nos tenemos que creer de verdad el turismo MICE en Mallorca"

“Mallorca tiene tanto que ofrecer en congresos que el reto ya no es la infraestructura, sino gestionar mejor los flujos y creernos de verdad esta industria”. Así de contundente se muestra este directivo de Melià que vuelve a Baleares para retomar la dirección del Centro de Operaciones de Meliá Hotels International en el Paseo Marítimo de Palma, después de dos años en Barcelona al frente del proyecto de reapertura y reposicionamiento del emblemático Gran Meliá Torre Melina, así como de la reactivación del Palau de Congressos de Catalunya.

Ramón Vidal ha pasado por los estudios de Onda Cero Mallorca para hablar del impulso del turismo MICE en la isla, coincidiendo con la presentación este viernes de la Memoria Anual 2025 del Palau de Congressos de Palma. Por ello, reivindica más que nunca hablar de la "industria MICE" y no solo de turismo de congresos, ya que ésta va mucho más allá en la reactivación económica y progreso del destino.

Vidal reclama una alianza real entre sector público y privado para consolidar este segmento como motor económico anual en Mallorca. Explica que Barcelona es un ejemplo de coordinación entre administraciones y empresas, donde el MICE "se entiende como una industria" que atrae inversión, conocimiento y empleo de calidad.

Subraya que Mallorca “no tiene una debilidad” en conectividad aérea, sino todo lo contrario, con un aeropuerto muy bien enlazado con Europa y nuevas rutas de largo radio que abren la puerta a mercados de alto poder adquisitivo. Asegura que la isla está “sobradamente preparada” en infraestructuras, pero que se sigue "gestionando mal los flujos y explotando casi en exclusiva la marca de sol y playa", en palabras de Ramón Vidal.

Este directivo de Melià defiende que el desarrollo del MICE es clave para dejar atrás la estacionalidad y generar empleo estable: “No podemos seguir viviendo de miles de contratos fijos discontinuos; la gente necesita trabajar 12 meses al año”. Recuerda que el Palau de Congressos ya acoge grandes citas internacionales, como reuniones científicas que reúnen a más de un millar de especialistas durante el invierno.

De cara a 2026, avanza Vidal que el Palau de Congressos tiene ya nueve grandes congresos confirmados y numerosos eventos corporativos europeos, aunque insiste en que “esto es una carrera de fondo, no de récords inmediatos”. También pone en valor la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031 como una oportunidad para reforzar la marca cultural de la ciudad y apoyar otros segmentos como el turismo MICE.

En cuanto a Meliá, Vidal destaca la incorporación de los seis hoteles MiM de Leo Messi al porfolio del grupo y la apertura de un nuevo boutique hotel en s’Illot, así como del Hotel Palma Avenidas en Plaza de España, como apuesta por un turismo urbano y de calidad en Mallorca.