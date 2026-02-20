tribunales

El juez deja en libertad a la acusada de intentar asesinar a su marido con benzodiacepinas en Mallorca

La mujer ha pasado este jueves a disposición judicial como supuesta autora de un delito de asesinato en grado de tentativa después de ser detenida por la Policía Nacional

Europa Press

Palma |

Ansiolíticos y antidepresivos
Ansiolíticos y antidepresivos | Pixabay

El juez de guardia de detenidos ha ordenado la puesta en libertad provisional de la mujer acusada de intentar asesinar a su marido suministrándole una alta dosis de benzodiacepinas en Palma. Como medida cautelar a medida que avanza la investigación el magistrado le ha impuesto una orden de alejamiento respecto de la víctima, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La mujer ha pasado este jueves a disposición judicial como supuesta autora de un delito de asesinato en grado de tentativa después de ser detenida por la Policía Nacional. Los hechos, según han explicado fuentes próximas a las pesquisas, se remontan a mediados de enero, cuando el hombre sufrió una indisposición tras consumir una bebida que le dejó aturdido y le provocó consecuencias adversas.

El hombre, no obstante, tuvo tiempo de llamar a una ambulancia y fue atendido por los sanitarios de los servicios de emergencias. Tras pasar unos días hospitalizado y bajo supervisión médica, su estado mejoró y fue dado de alta. Fue entonces cuando interpuso una denuncia en una comisaría de la Policía Nacional y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación para determinar si había sido envenenado.

Avanzadas las pesquisas, los policías determinaron que había sido la mujer de la víctima quien, aprovechando un descuido, le había introducido una alta dosis de benzodiacepinas -un fármaco ansiolítico- en la bebida. Los investigadores localizaron y arrestaron a la mujer y la han puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesta autora de un delito de tentativa de asesinato.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer