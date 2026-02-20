El juez deja en libertad a la acusada de intentar asesinar a su marido con benzodiacepinas en Mallorca

El juez de guardia de detenidos ha ordenado la puesta en libertad provisional de la mujer acusada de intentar asesinar a su marido suministrándole una alta dosis de benzodiacepinas en Palma. Como medida cautelar a medida que avanza la investigación el magistrado le ha impuesto una orden de alejamiento respecto de la víctima, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La mujer ha pasado este jueves a disposición judicial como supuesta autora de un delito de asesinato en grado de tentativa después de ser detenida por la Policía Nacional. Los hechos, según han explicado fuentes próximas a las pesquisas, se remontan a mediados de enero, cuando el hombre sufrió una indisposición tras consumir una bebida que le dejó aturdido y le provocó consecuencias adversas.

El hombre, no obstante, tuvo tiempo de llamar a una ambulancia y fue atendido por los sanitarios de los servicios de emergencias. Tras pasar unos días hospitalizado y bajo supervisión médica, su estado mejoró y fue dado de alta. Fue entonces cuando interpuso una denuncia en una comisaría de la Policía Nacional y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación para determinar si había sido envenenado.

Avanzadas las pesquisas, los policías determinaron que había sido la mujer de la víctima quien, aprovechando un descuido, le había introducido una alta dosis de benzodiacepinas -un fármaco ansiolítico- en la bebida. Los investigadores localizaron y arrestaron a la mujer y la han puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesta autora de un delito de tentativa de asesinato.