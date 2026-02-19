La Base Aérea Son San Juan celebra el Premio Onda Cero Mallorca de Honor

La Base Aérea de Son San Juan, sede del Ala 49 del Ejército del Aire y del Espacio, ha trasladado a Onda Cero Mallorca su agradecimiento por el Premio Onda Cero Mallorca de Honor, concedido en el marco de los XV Premios Onda Cero Mallorca 2026 y entregado por el director general de Atresmedia Radio, Ramón Osorio.

Desde la unidad han destacado el valor que supone recibir este reconocimiento por su trayectoria de servicio público y su compromiso con la seguridad y la sociedad balear, coincidiendo además con su 75 aniversario en 2025. “Nuestra vocación es proteger y servir a quienes viven en estas islas”, subrayó el coronel jefe de la base, Carlos Montemayor, durante su entrevista en Onda Cero.

Como muestra de ese agradecimiento, la Base Aérea ha enviado a la emisora un vídeo resumen de la gala celebrada en el Auditorium de Palma, una noche en la que la radio reunió a representantes de distintos ámbitos de la sociedad mallorquina para reconocer la labor de doce premiados. La ceremonia reunió a 1.500 personas en el Auditorium de Palma.