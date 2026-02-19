XV PREMIOS ONDA CERO MALLORCA

La Base Aérea Son San Juan celebra el Premio Onda Cero Mallorca de Honor

En la gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca 2026, la Base Aérea de Son San Juan recibió el Premio Onda Cero Mallorca de Honor de manos de Ramón Osorio, director general de Atresmedia Radio, y lo celebra con este vídeo con los momentos más emotivos del evento

Onda Cero Mallorca

Mallorca |

Ramón Osorio entrega el premio Onda Cero Mallorca de Honor

La Base Aérea de Son San Juan, sede del Ala 49 del Ejército del Aire y del Espacio, ha trasladado a Onda Cero Mallorca su agradecimiento por el Premio Onda Cero Mallorca de Honor, concedido en el marco de los XV Premios Onda Cero Mallorca 2026 y entregado por el director general de Atresmedia Radio, Ramón Osorio.

Desde la unidad han destacado el valor que supone recibir este reconocimiento por su trayectoria de servicio público y su compromiso con la seguridad y la sociedad balear, coincidiendo además con su 75 aniversario en 2025. “Nuestra vocación es proteger y servir a quienes viven en estas islas”, subrayó el coronel jefe de la base, Carlos Montemayor, durante su entrevista en Onda Cero.

Como muestra de ese agradecimiento, la Base Aérea ha enviado a la emisora un vídeo resumen de la gala celebrada en el Auditorium de Palma, una noche en la que la radio reunió a representantes de distintos ámbitos de la sociedad mallorquina para reconocer la labor de doce premiados. La ceremonia reunió a 1.500 personas en el Auditorium de Palma.

