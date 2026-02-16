Grans Actius, premiado por impulsar la inclusión digital de los mayores de 55 años

El éxito del programa Grans Actius ha conquistado al jurado de los Premios Onda Cero Mallorca, que este año le ha otorgado el galardón en la categoría de Educación patrocinado por Riu Hotels & Resorts, por su impacto social y su extraordinaria acogida entre la población mayor de 55 años.

La gala se celebrará este lunes 16 de febrero en el Auditórium de Palma, en un acto en el que se rendirá homenaje a los más de 8.500 alumnos que han pasado por las aulas del programa, así como a los formadores y al equipo técnico que lo ha hecho posible. El premio reconoce no solo una iniciativa formativa, sino un proyecto colectivo que ha devuelto confianza, autonomía y seguridad digital a toda una generación.

Grans Actius nace en el marco de los fondos europeos Next Generation, tras la pandemia, con el objetivo de reducir la brecha digital. Impulsado por el Govern de les Illes Balears, gestionado por la FUEIB y con la colaboración académica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el programa ha llevado formación en competencias digitales básicas a 61 municipios del archipiélago, muchos de ellos de menos de 20.000 habitantes.

En apenas un año, la respuesta ha superado todas las expectativas. El objetivo inicial de acciones formativas marcado por Europa se ha alcanzado y rebasado gracias a una demanda constante y a listas de espera en numerosos municipios.

En las aulas, mayores como Manel, de 70 años, han descubierto que el teléfono móvil es mucho más que llamadas y mensajes: banca digital, compras seguras, administración electrónica, inteligencia artificial o herramientas para evitar fraudes forman parte ya de su día a día.

“Cuando una cosa la desconoces te genera desconfianza y miedo. Evidentemente, teniendo esta información, este conocimiento, te sientes mucho más seguro.”, ha asegurado en la entrevista para el programa Más de Uno Mallorca, de Onda Cero. La ciberseguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales del aprendizaje, dotando a los participantes de la confianza necesaria para desenvolverse con autonomía en un entorno cada vez más digitalizado.

Para los formadores, muchos de ellos jóvenes profesionales, la experiencia también ha sido enriquecedora. La implicación, la constancia y el compromiso del alumnado han sido una de las claves del éxito. Lejos de abandonar, los alumnos han reclamado más formación y continuidad, conscientes de que la actualización digital es un proceso permanente.

La financiación europea garantiza actualmente los cursos en marcha hasta junio, tras el respaldo institucional para completar el calendario previsto. No obstante, tanto usuarios como responsables del programa coinciden en la necesidad de dar continuidad a una formación que ha demostrado su utilidad social y su impacto real en la calidad de vida de miles de personas.

El Premio de Educación, categoría patrocinada por Riu Hotels & Resorts, pone en valor precisamente esa dimensión social: la de un proyecto que combate la brecha digital, fomenta la participación activa y fortalece la cohesión territorial, acercando oportunidades formativas allí donde más se necesitan.

La Gala de los Premios Onda Cero Mallorca, que se celebrará el lunes 16 de febrero, será presentada por la periodista Elka Dimitrova y el humorista mallorquín Agustín 'El Casta'. La nota musical la pondrá el cantautor David de María, además de otras sorpresas que el público conocerá el día del evento donde se reconocerá a un total de doce premiados.