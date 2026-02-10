Coronel de la base Base Aérea de Son San Juan: “Nuestra vocación es proteger y servir a quienes viven en estas islas"

La Base Aérea de Son San Juan ha recibido el Premio de Honor de los XV Premios Onda Cero Mallorca 2026, un reconocimiento que el jurado del certamen concede de manera excepcional y por unanimidad a instituciones o personalidades cuya trayectoria representa un ejemplo de servicio público y compromiso con la sociedad balear.

Un premio que han celebrado en los estudios de Onda Cero el coronel Carlos Montemayor, jefe de la base, y el teniente coronel Alejandro Martín Álvarez que en el programa Más de Uno Mallorca han agradecido un galardón, patrocinado por Atresmedia, que llega tras cumplir la instalación 75 años de historia. "La base aérea es la casa del ciudadano —ha asegurado Montemayor—. Nuestra vocación es proteger y servir a quienes viven en estas islas".

Fundada oficialmente en 1950, la base de Son San Juan se levantó sobre un antiguo aeródromo militar y ha sido escenario de más de siete décadas de innovación, vigilancia aérea y cooperación internacional. El Ala 49, allí destinada, centra su labor en misiones de búsqueda y salvamento (SAR) y vigilancia marítima, en coordinación con la Armada, Salvamento Marítimo y Guardia Civil. "Nuestra misión principal es estar preparados para actuar cuando ocurre una emergencia", ha explicado Martín Álvarez, quien ha destacado que el adiestramiento constante del personal es esencial para garantizar la eficacia de cada operación.

El coronel Montemayor ha recordado también algunos episodios recientes, como la participación de la unidad en la búsqueda de una avioneta siniestrada cerca del puerto de Sóller o el apoyo ofrecido durante la última DANA. Además, ambos oficiales repasaron su experiencia en misiones internacionales en Afganistán y el Cuerno de África, donde España ha contribuido a operaciones humanitarias y de evacuación médica.

APUESTA PARA ABRIR SUS PUERTAS A LA SOCIEDAD MALLORQUINA

Durante la entrevista en Onda Cero, los dos mandos han insistido en la importancia de abrir la base a la sociedad para dar a conocer su labor y despertar vocaciones entre los jóvenes. La jornada de Puertas Abiertas celebrada el pasado noviembre, con exhibiciones aéreas pese al mal tiempo, fue para ellos la mejor prueba del interés del público mallorquín por la aviación y el Ejército del Aire.

“No se puede querer lo que no se conoce”, ha recordado Montemayor, quien apuesta por mantener el contacto con la ciudadanía a través de actos institucionales, exposiciones y visitas guiadas.

El Premio de Honor Onda Cero Mallorca 2026 será entregado el próximo lunes 16 de febrero en el Auditórium de Palma, donde varios miembros del Ala 49 asistirán uniformados. Con este galardón, Onda Cero Mallorca y Atresmedia reconocen la trayectoria de una institución que, desde el corazón de Son San Juan, continúa siendo un referente de servicio, vocación y compromiso con las Islas Baleares.

La Gala será presentada por la periodista Elka Dimitrova y el humorista mallorquín Agustín 'El Casta'. La nota musical la pondrá el cantautor David de María, además de otras sorpresas que el público conocerá el día del evento donde se reconocerá a un total de doce premiados.