Marta Munar (G19), Premio de Diseño y Tendencias: "Menos es más"

Marta Munar, Premio Onda Cero Mallorca 2026 de Diseño y Tendencias, ha perfumado este viernes con sus fragancias los estudios de Onda Cero. Entre aromas mediterráneos y la energía que desprende su persona, esta farmacéutica y emprendedora mallorquina repasa su vida profesional y personal en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca, a pocos días de la Gala de entrega de los XV Premios Onda Cero Mallorca.

Esta farmacéutica mallorquina de cuatro generaciones, con MBA en Marketing y experiencia en estudios clínicos en Chicago, abrió G19 en Goya 19 (Madrid), una farmacia boutique de 50 m² con marcas nicho. De allí el nombre de una marca que prioriza producción local pese a retos insulares. "Siempre trabajo con artesanos de Mallorca, hago mis productos en la isla", admite Marta Munar, consciente de que los costes de insularidad restan competitividad a cualquier producto, pero ella prefiere reducir los márgenes de beneficio.

La farmacéutica mallorquina al frente de la marca G19, galardonada en los premios de la emisora este año, se mueve entre fragancias orgánicas y defiende siempre lo local y artesanal en sus productos. Empezó a comercializar sus productos orgánicos, inspirados en el Mediterráneo, en hoteles de lujo como Villa Magna y Four Seasons Formentor, aunque ella siempre aboga por "precios honestos" al cliente final y por "democratizar" su cosmética y fragancias.

El 85% de ventas online van a Baleares y Cataluña, según cuenta esta empresaria que, además de proveer hoteles de lujo, vende en farmacias y online. Aterrizar con una tienda 'pop-up' en Le Bon Marché (París) cambió su percepción y la internalización del producto. Marta Munar y su G19 se han hecho muy populares entre famosos, personalidades e incluso la realeza, aunque su "familia fan" se queda en las islas.

"Muchísimas gracias por contar conmigo, me hace muchísima ilusión este premio", asegura Munar con brillo en los ojos. Además, en cuidados, aboga por "menos es más": gel limpiador-exfoliante de oliva y almendra, vitamina C, ferúlico, hialurónico y retinoles post-35, entre sus recomendaciones para el cuidado diario.

Critica el Botox preventivo, ahora tan de moda entre los jóvenes: "No tiene ningún tipo de sentido que niñas con 30 años empiecen a utilizar Botox. TikTok ha hecho mucho daño", explica en esta entrevista en la que hablamos de sus productos, de su premio y también de su vida profesional y privada.

"Es mi primer premio de G19 y encima en mi isla, esa es la ilusión que me hace este premio", sentencia Marta Munar, ilusionada con la gala del lunes, 16 de febrero, en el Auditorium de Palma. La caegoría de Diseño y Tendencias está patrocinada por Tiendas BED's. Aún quedan invitaciones gratuitas en la web.