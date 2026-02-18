Mallorca impulsa una ley para conservar y proteger el paisaje cultural de la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca ha presentado este miércoles el proyecto de ley para conservar el paisaje cultural de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, que pretende ampliar el territorio bajo protección y fomentar la actividad agrícola y económica en este enclave natural.

Una proposición de ley, que estaría financiada en parte con fondos del ITS, que ha explicado el presidente insular en un acto que se ha celebrado en el refugio de Es Galatzó y al que han acudido los alcaldes de municipios como Andratx, Valldemossa o Sóller, así como representantes de asociaciones agrícolas, vecinales y ecologistas. Uno de los objetivos principales de la futura ley "es la simplificación administrativa", con el fin de garantizar la viabilidad económica de la Serra de Tramuntana, según Llorenç Galmès.

Además, se creará una comisión para analizar el desarrollo de eventos deportivos. Un órgano que se encargará de imponer el número máximo de citas deportivas anuales permitidas. Mientras se añade un sistema de impacto patrimonial, se pretenden agilizar los trámites en la gestión del territorio, como actuaciones de mejora en edificaciones agrarias y tradicionales, sin permitir el aumento de altura o volumen.

Además, se podrán recuperar antiguos campos de cultivo y reconocerá la actividad cinegética, así como permitirá la actividad económica en las possessions, y las canalizaciones subterráneas ante la falta de agua en los municipios de la Serra, según ha explicado el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster.

También incluye multas de 150 a un millón de euros. La proposición de ley tendrá un período de alegaciones de dos meses y, según las previsiones del Consell, se podría aprobar en el pleno de la institución insular antes de que empiece el verano.