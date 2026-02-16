La gala de los decimoquintos Premios Onda Cero Mallorca llenará hoy lunes el Auditórium de Palma

El Auditorium de Palma volverá a llenarse hasta completar aforo con motivo de la gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca, en una noche que reunirá a lo más representativo de la sociedad mallorquina. La emisora generalista de Atresmedia Radio celebra así una nueva edición de unos galardones que reconocen el talento, la trayectoria y el compromiso de personas, entidades y proyectos que contribuyen de manera destacada al progreso de Mallorca en ámbitos tan diversos como la cultura, la empresa, la ciencia, la solidaridad, la educación, el turismo o el deporte.

La gala de entrega de los Premios Onda Cero Mallorca 2026 tendrá lugar este lunes 16 de febrero a las 19 horas en el Auditorium de Palma y congregará a autoridades, empresarios, profesionales del ámbito deportivo, cultural, social y económico, así como a destacadas personalidades del tejido asociativo y civil de la isla.

Entre las principales autoridades confirmadas figuran la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne; y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el delegado del Gobierno de España en Baleares, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades autonómicas, insulares y municipales. Por parte de Atresmedia estarán en la gala el director general de Atresmedia Radio, Ramón Osorio, y el director de Onda Cero Illes Balears, Juan Carlos Enrique.

La periodista de Onda Cero, Elka Dimitrova, presentará la gala junto al humorista y colaborador de la emisora, Agustín Martínez ‘el Casta’. La nota musical de la noche correrá a cargo del cantautor David de María.

Con quince años de trayectoria, los Premios Onda Cero Mallorca se han consolidado como una de las grandes citas del calendario social e institucional de la isla, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible para reconocer públicamente la excelencia y el compromiso de quienes contribuyen al desarrollo y la cohesión de la sociedad mallorquina.

LOS GANADORES DE LOS PREMIOS ONDA CERO MALLORCA 2026

En la categoría de Solidaridad, el jurado ha decidido otorgar el galardón a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials de Mallorca, por su labor continuada al servicio de las personas más vulnerables. El Premio de Deportes en esta edición recae en Joan Munar, uno de los grandes referentes del atletismo paralímpico español.

En la categoría de Economía y Empresa, el galardón es para el Mercat Pere Garau, uno de los mercados municipales más emblemáticos y antiguos de Palma, en funcionamiento desde 1943. El Premio Onda Cero Mallorca 2026 de Medio Ambiente distingue este año al vino circular ‘Cercle’, un proyecto innovador creado por Bodegas Macià Batle, Tirme y Arabella Hospitality.

En la categoría de Turismo, el reconocimiento es para la entidad Palma Beach, por su trabajo continuado en Playa de Palma, impulsando un modelo de desarrollo turístico basado en la calidad, la colaboración público‑privada y la mejora constante del destino. El Programa Grans Actius será homenajeado con el Premio Onda Cero Mallorca de la Educación 2026. El Jurado ha valorado esta iniciativa que fomenta la inclusión digital y el envejecimiento activo de las personas mayores de 55 años, ofreciéndoles formación práctica y adaptada para desenvolverse con autonomía en un entorno cada vez más exigente.

El Premio Onda Cero Mallorca de Ciencia e Investigación 2026 recae en el destacado investigador mallorquín Lluís Morey, que ha realizado contribuciones significativas en el campo de la biología molecular y en la lucha contra el cáncer. Este año, además, el Premio de Diseño y Tendencias distingue a Marta Munar, quien está al frente de la marca G19 Pharmacy.

En la categoría de Salud, el premio es para AFAPAM – Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma de Mallorca -. El Premio Onda Cero Mallorca de Cultura recae este año en Es Gremi Centre Musical, un espacio de referencia en la vida cultural de Mallorca, con más de 20 años de vida, situado en el polígono Son Castelló de Palma.

En la categoría de Comunicación, el galardón es para la periodista, actriz, presentadora y humorista mallorquina Llum Barrera. Además, este año el jurado de los Premios Onda Cero Mallorca 2026 ha votado conceder el Premio de Honor a la Base Aérea de Son San Juan, en reconocimiento a su labor, su servicio público y su compromiso con la seguridad y la sociedad balear en su 75 aniversario.

Volvo Autovidal y Trablisa son los patrocinadores globales de la gala. El Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma son los colaboradores institucionales. Los premios de esta edición están patrocinados por Riu Hotels & Resorts, Piñero, CaixaBank, Instituto de Fertilidad, Asociación de Industriales de Mallorca - ASIMA, Federación Empresarial Hotelera de Mallorca - FEHM, Obramat, Galletes Rossellons, Meliá Hotels International, Viajes Kontiki y Tiendas Beds. Colaboran con esta gala Bodegas José Luís Ferrer y la IGP Sobrasada de Mallorca.