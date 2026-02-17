Más de 1.500 personas aplauden a los galardonados en los XV Premios Onda Cero Mallorca

Éxito rotundo de la Gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca celebrada este lunes en el auditorium de Palma con 1.500 personas que han abarrotaron la Sala Magna para homenajear a los doce galardonados este año. La ceremonia, presentada por la periodista Elka Dimitrova y el humorista Agustín Martínez 'el Casta' se convirtió en un acto emotivo, reivindicativo y muy aplaudido.

Ha sido una de las ceremonias más multitudinarias que ha organizado la emisora de Atresmedia Radio en Mallorca, gracias al público que acudió en masa al evento. No faltaron oyentes, patrocinadores, autoridades ni amigos de los galardonados que quisieron homenajear a los doce premiados.

Este lunes Onda Cero Mallorca quiso homenajear a sus doce galardonados este año, entre personalidades, entidades, empresas y colectivos que contribuyen al progreso de la isla. Uno de los premios más emocionantes ha sido el de Economía y Empresa, que este año recae en el Mercat de Pere Garau, cuya presidenta, Paquita Bonnin, ha agradecido entre lágrimas el galardón a uno de los mercados municipales más antiguos de Palma.

Mucha emoción ha causado también el Premio de Deportes al atleta paralímpico Joan Munar, que ha subido al escenario junto a su perro guía, el compañero que "pone ojos a su carrera" en la pista y en su vida privada. El medallista paraolímpico de París 2024 ha recordado los retos a los que se ha tenido que enfrentar en el deporte adaptado.

Durante la Gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca también ha habido momentos reivindicativos, como el protagonizado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma AFAPAM, cuyo Premio de la Salud ha recogido su presidenta Antonia Alarcón con una llamada a las autoridades a que apoyen entidades como la suya.

No ha faltado una gran ovación a uno de los grandes investigadores mallorquines que vio nacer esta isla, aunque él ahora dirige un laboratorio en Miami, el Premio Onda Cero Mallorca de Ciencia e Investigación para Lluís Morey que dejó un vídeo de agradecimiento dirigido a la audiencia. Morey ha agradecido el galardón, pero también ha pedido más medios y recursos para la ciencia e investigación.

Los doce galardonados han ido pasando por los micrófonos de Onda Cero Mallorca en los días previos al evento para explicar cada uno de los premios, al igual que el Premio de Cultura que recogió el equipo de Es Gremi-Centre Musical, el de Turismo que ha recaído en Palma Beach o el de Educación que ha sido para el programa Grans Actius.

La gala de entrega de estos decimoquintos galardones ha terminado con el Premio Onda Cero Mallorca de Honor que no siempre entrega la emisora y que este año ha sido compartido por una multitud de representantes del Ejército del Aire y del Espacio, en representación de la Base Aérea de Son San Juan, en su 75 aniversario.

No han faltado los discursos institucionales y de agradecimiento por parte del director general de Atresmedia Radio, Ramon Osorio; el director regional de Onda Cero Illes Balears, Juan Carlos Enrique, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Cerraron la gala de premios el presidente del consell de Mallorca, Llorenç Galmès, y la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens.

Creó mucha expectación la entrega del Premio Onda Cero Mallorca de Comunicación a la periodista, actriz, presentadora y humorista, Llum Barrera, que intercambió unas palabras con su compañero de escenario Agustín 'el Casta'. El galardón en la categoría de Solidaridad también fue ampliamente aplaudido para el equipo la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials de Mallorca y muy compartido fue el Premio de Medio Ambiente para el vino circular ‘Cercle’, un proyecto innovador creado por Bodegas Macià Batle, Tirme y Arabella Hospitality.

En la foto final de familia se vio a la galardonada en Diseño y Tendencias, Marta Munar al frente de G19, arropada por la familia Ferragut en el auditorium de Palma que ha sido "su segunda casa" y ahora escenario del reconocimiento de uno de los doce premios entregados este lunes.