“Queremos seguir aprendiendo, la vida no se ha terminado”, destacan usuarias de Grans Actius en Mallorca

Grans Actius, el programa que demuestra que “podemos todas” a cualquier edad, ha tenido presencia hoy en nuestra programación especial dedicada a las personas mayores, a nuestra "Gent Gran". El programa Grans Actius, Premio Onda Cero Mallorca 2026 de Educación, no solo reduce la brecha digital, también refuerza la autoestima y la autonomía de una generación que se reivindica como “Gent Gran” muy activa.

En los estudios de Onda Cero Mallorca, Margarita Planas, enfermera recién jubilada, y María José Ramírez, psicóloga clínica en activo, ambas de 66 años y usuarias de Grans Actius, han contado cómo la formación digital les ha permitido ganar seguridad en el uso del móvil, la banca online, la administración electrónica, la ciberseguridad y hasta la inteligencia artificial. “Tenemos que ser autónomos en esta vida”, explica Marga Planas sobre la formación recibida y su aplicación en la vida real.

Planas ha relatado también el impacto emocional de la pandemia en su consulta de enfermería comunitaria: “Lo que quizá me dolió más era ver morir a mis pacientes por la enfermedad, por el COVID… conoces su historia, su familia, sus nietos”. La excedencia para cuidar a su hijo con síndrome de Down y su jubilación anticipada ilustran las dificultades de conciliación que aún afrontan muchas familias cuidadoras y que ahora afrontan una jubilación activa con muchas inquietudes para seguir disfrutando de la vida.

María José Ramírez ha subrayado la importancia del 'mindfulness' para la salud mental, también en la madurez: “Aprender a vivir el presente cada día… vivir el presente todo el rato”. Gracias a las nuevas tecnologías, recomienda meditaciones guiadas por YouTube a sus pacientes y compañeras, demostrando que el uso responsable de la IA y de las apps puede ser un gran aliado.

Ambas animan a otras personas mayores de 55 y 65 años a seguir formándose y a perder el miedo a la tecnología. “Los jóvenes tienen que saber que una persona de 70 u 80 años no está solo para ir a la compra; está también para seguir con sus actividades, el que pueda”, defienden, orgullosas de un grupo donde incluso un alumno de 82 años “se prepara sus clases” y participa de forma muy activa. La amistad, en su caso, surgió en el trabajo, pero la formación siguió en el curso de Grans Actius que hicieron en las instalaciones de la UIB. Por ello, piden enérgicamente que las instituciones continúen con esta formación de habilidades digitales entre mayores de 55 años.

