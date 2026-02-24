AEROPUERTOS

Siguen los retrasos por la niebla en el aeropuerto de Palma tras las incidencias registradas este lunes

El aeropuerto de Palma acumula múltiples retrasos a causa de la niebla desde este lunes y la alerta de este martes sigue dejando incidencias en los vuelos, sobre todo, con destino a Ibiza, según fuentes de Aena

Europa Press | Redacción

Palma |

Un día de niebla en Palma.
Un día de niebla en Palma. | Redacción

El aeropuerto de Palma sufrió este lunes una cuarentena de retrasos a causa de la niebla, según la información facilitada por Aena. En concreto, pasadas las 18.00 horas Son Sant Joan acumulaba 31 retrasos en vuelos de llegada y nueve en las salida. Por su parte, loa aeropuertos de Menorca e Eivissa no han registrado retrasos a causa de la climatología, aunque hubo al menos un vuelo cancelado en la jornada de este martes, a causa de la niebla.

Emergencias 112 activaba este lunes la alerta amarilla por niebla en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha activado en la mañana de este martes su aviso amarillo por niebla en el sur, el interior y la zona del Llevant de Mallorca. La visibilidad aproximada es de 200 metros.

