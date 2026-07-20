El antiguo 'hospici' de Sóller se rehabilitará para ofrecer 13 viviendas públicas en régimen de alquiler

El proyecto, con una inversión de 2’7 millones de euros, plantea una rehabilitación respetuosa con el carácter patrimonial del edificio público, de finales del siglo XVIII, y por petición del consistorio, en todas las viviendas se establecerá como criterio de preferencia que las personas lleven un mínimo de 18 años residiendo en Sóller. Además, una parte de las viviendas se reservará a personas mayores de 60 años. Las previsiones del Govern es que las obras puedan comenzar al finalizar la actual temporada turística.

Se trata de diez viviendas de dos dormitorios, con superficies útiles de entre 45 y 60 metros cuadrados, dos más de un dormitorio, de unos 32 metros cuadrados; y una última de tres dormitorios, con 63 metros cuadrados. El proyecto también incluye la rehabilitación de la planta baja y prevé recuperar los acabados tradicionales.

Es uno de los tres proyectos que están llevando a cabo entre el Govern y el ayuntamiento del municipio, y que suman un total de 32 viviendas públicas, 11 en el antiguo cine Fantasio y 8 más en la antigua escuela Ses Marjades.