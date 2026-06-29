La antigua prisión de Palma dejará atrás décadas de abandono para convertirse en una residencia destinada a profesionales

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La antigua prisión de Palma dejará atrás más de dos décadas de abandono para convertirse en una residencia pública destinada a profesionales esenciales. El Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes el anteproyecto que contempla la construcción de 139 viviendas temporales para médicos, profesores, investigadores y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda y favorecer la captación y retención de talento en Baleares.

El proyecto permitirá recuperar un edificio que ha permanecido 25 años en desuso y más de una década okupado. El futuro complejo contará con 8.000 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, además de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que se trata de "un proyecto estratégico" que contribuirá a garantizar la prestación de servicios públicos y a atraer profesionales a las islas.

"La actuación no supondrá la demolición completa de la antigua cárcel", ha explicado Martínez. El edificio central se conservará y se adaptará al nuevo uso residencial. En total, se habilitarán 50 viviendas para estancias de varios meses y otras 89 destinadas a temporadas completas, con opciones individuales, dobles y familiares.

Además de los alojamientos, el complejo dispondrá de espacios comunes como gimnasio, lavandería, almacenes, cafetería y una oficina de atención para los residentes. El siguiente paso será la adjudicación del contrato para redactar el proyecto definitivo. Una vez licitadas las obras, el plazo previsto de ejecución será de 18 meses, según ha explicado el alcalde.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha concretado el sistema de acceso a estas viviendas ni el precio que tendrán. No obstante, Jaime Martínez ha avanzado que la asignación se realizará atendiendo a criterios relacionados con la necesidad de cubrir plazas en los servicios públicos, mientras que las tarifas se fijarán cuando el proyecto esté completamente definido.