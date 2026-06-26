Aqualand El Arenal lanza una promoción exclusiva para oyentes de Onda Cero este fin de semana

La oferta complementaria de El Arenal (Llucmajor) afronta el inicio del verano con buenas perspectivas turísticas. Uno de los principales reclamos es Aqualand El Arenal, que este viernes reabre sus puertas tras una importante renovación y con nuevas atracciones para esta temporada. Así lo ha destacado el director regional de Aspro Ocio Baleares, Rafael Abraham, durante un programa especial de 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova, emitido este viernes desde las instalaciones del parque acuático.

Las previsiones optimistas también las comparte el Ayuntamiento de Llucmajor, que confía en que la amplia oferta de ocio del municipio contribuya a consolidar una buena campaña estival y a reforzar su atractivo como destino turístico. Así lo ha asegurado la regidora de Turismo, Catalina Rayó, en declaraciones a Onda Cero, que también ha avanzado el refuerzo policial de este verano y el nuevo contrato de servicios de playa, que contará con nuevas propuestas tanto para residentes como para visitantes.

Desde el Consistorio destacan que estas mejoras buscan ofrecer una experiencia más completa y de mayor calidad a quienes eligen el municipio para disfrutar de sus vacaciones.

Además, con motivo de la apertura de la temporada, Aqualand El Arenal ofrece este fin de semana entradas a 20 euros para los oyentes de Onda Cero, Europa FM y Melodía FM. De esta manera, se podrá disfrutar de la adrenalina de las nuevas atracciones 'Hurakan' y 'Kukulcan', con una promoción exclusiva para los oyentes de la radio.