Alcampo Mallorca refuerza su compromiso con la eficiencia energética y la reducción del desperdicio alimentario

Alcampo Mallorca consolida su papel en la acción social y medioambiental de la isla tras una semana marcada por la participación del centro comercial en la carrera solidaria Ponle Freno de Atresmedia, que batió récord de asistencia con más de 1.200 inscritos. El centro comercial Alcampo Mallorca acogió la recogida de dorsales en una cita que, según su director, Eduardo Navarro, fue “una jornada magnífica” en un entorno emblemático de Palma.

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la compañía pone el foco en sus políticas de sostenibilidad, especialmente en la reducción del consumo energético y el impacto ambiental. Navarro explica que toda la energía que utiliza la empresa procede de fuentes renovables, “un punto fundamental para minorar el impacto en el medio ambiente”.

Además, la empresa ha impulsado mejoras técnicas en sus instalaciones. “Hemos modificado toda la instalación de frío para que funcione con gases menos nocivos y hemos incorporado puertas en los muebles refrigerados”, detalla, lo que ha permitido “ahorros de por encima del 25%” en consumo energético.

En paralelo, Alcampo Mallorca trabaja en la reducción de plásticos, apostando por materiales alternativos. “Estamos desviando el uso de plásticos en favor de cartón reciclado o reciclable, que es mucho menos nocivo para el medio ambiente”, señala el director.

Otro de los ejes clave es la lucha contra el desperdicio alimentario. Navarro subraya que el objetivo es “que no se tire nada, lo menos posible”, y destaca iniciativas como la colaboración con Too Good To Go para comercializar productos próximos a su fecha de consumo a precios reducidos. “Son productos aptos que agrupamos en packs para facilitar su salida”, explica.

A estas medidas se suman sistemas internos de trazabilidad que permiten ajustar la vida útil de los productos y señalizarlos para incentivar su compra antes de que se conviertan en residuo. Todas estas acciones forman parte de la estrategia de responsabilidad social corporativa de la compañía, cuyos detalles pueden consultarse en su web corporativa, donde Alcampo recoge sus proyectos de economía circular, bienestar animal y sostenibilidad.