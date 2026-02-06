Óscar Rodríguez: "La ley de entrada de vehículos deber recuperar el espíritu de consenso con el que nació"

Óscar Rodríguez, portavoz de Esquerra Unida Podem en el Consell d'Eivissa, ha explicado en Onda Cero que aunque su formación "está de acuerdo con reducir el techo insular de vehículos con la ley de regulación de entrada de vehículos para 2026" también se debe proteger a los trabajadores temporales "porque muchos de los cuales dependen del coche para desplazarse y, en algunos casos, incluso vivir ante la falta de vivienda".

En este sentido, Rodríguez ha recordado que, desde la redacción de la ley el año pasado, ya alertaron de que miles de personas trabajan en Ibiza sin estar empadronadas y necesitan su vehículo para llegar a sus puestos y que "la institución no lo tuvo en cuenta solo solucionándolo con la chapuza de no sancionar a quienes habían entrado antes del 1 de junio". Y por ello, ha reclamado que este año se regule de forma clara con la propuesta de "que quienes acrediten una estancia prolongada por motivos laborales con, por ejemplo, billetes de ida y vuelta de varios meses, no computen en el cupo como turistas".

Por otro lado, el portavoz de la formación de izquierdas también ha pedido que no se sancione a los temporeros que viven en caravanas, "siempre que no acampen en suelo rústico ni generen asentamientos" alegando que "no se puede penalizar a quienes no encuentran vivienda ya que las administraciones no han podido dar soluciones al problema y porque la ley nació para mejorar la vida de residentes y trabajadores, no para castigar a quienes están en situación de vulnerabilidad".

Por último, Rodríguez ha cuestionado la reducción del periodo de limitación — que pasa a aplicarse solo del 15 de junio al 15 de septiembre — pidiendo recuperar el espíritu de consenso con el que se elaboró la ley "a través de negociaciones y acuerdos para que el cupo se construya entre todos".