El Consell d'Eivissa prevé reducir este verano el número de vehículos que puedan entrar desde fuera la isla

El Consell d'Eivissa tiene previsto reducir este verano el número de vehículos de fuera que podrán entrar en la isla, tanto particulares como de alquiler aplicando las restricciones del 15 de junio al 15 de septiembre en un período menos corto que el de este año.

Concretamente, el tope diario será de 18.798 coches por los 20.168 de este año, lo que supondrá una reducción de 1.250 autorizaciones. Y de ellos, 15.000 serán para la flota de alquiler y 3.798 para particulares.

Además, caravanas y autocaravanas solo podrán desembarcar si tienen plaza en un camping, con restricciones del 1 de junio al 30 de septiembre, mientras que las motos quedan exentas y se reservan 120 autorizaciones diarias para residentes de Formentera que viajen con su vehículo a Ibiza, mientras que los residentes del resto de Balears no están afectados.

Por último, los coches eco y de cero emisiones podrán entrar sin límite de cupo, aunque deberán un euro al día, quedando también fuera del cupo los vehículos de personas con movilidad reducida, los oficiales, los de servicio público y los de transporte de mercancías.