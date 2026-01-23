Trasmed alerta del riesgo que supone limitar vehículos para la mano de obra temporal en Baleares

Trasmed ha alertado sobre los riesgos que pueden tener las normativas de limitación de vehículos en la disponibilidad de mano de obra temporal, fundamental para el sector turístico de Baleares. Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales de Trasmed, ha explicado en declaraciones a Onda Cero desde Fitur que el problema radica en la brecha entre donde se aloja la mano de obra y dónde trabaja.

"En un verano largo hay falta de mano de obra en muchos sectores y esa mano de obra que viene de la península tiene que alojarse bastante lejos de donde trabaja porque trabaja en lugares turísticos con precios muy elevados. ¿Cómo conjugamos eso con que no haya coches? Es muy complicado", ha señalado Pardo, subrayando que los trabajadores temporales no pueden estar "aislados o que vayan en bicicleta a distancias que suelen ser bastante altas".

Negociaciones basadas en datos

Trasmed mantiene conversaciones con los Consells insulars de Ibiza, Menorca y Mallorca sobre cómo implementar las restricciones sin afectar a los trabajadores. La naviera propone trabajar con datos reales para mejorar las normativas antes de su entrada en vigor.

"El año pasado nos sorprendió la norma de Ibiza y no nos gustó porque había que ponerla en marcha en muy poco tiempo. Este año el Consell ya tiene datos, le hemos pedido que los comparta con nosotros para pensar cuáles son las mejoras que se pueden hacer para que funcione de una forma más suave", ha explicado el director de Relaciones Institucionales.

Buenas perspectivas para 2026

Pardo ha presentado en Fitur perspectivas positivas para 2026, con crecimientos moderados en Baleares y más potencial en la ruta con Italia. La naviera ha consolidado el alargamiento de la temporada mediante patrocinios deportivos como la Challenge Femenina Ciclista y eventos gastronómicos en las tres islas. Trasmed ha mejorado significativamente sus cuentas tras entrar en el mercado balear en 2021, superando años de intensa competencia.