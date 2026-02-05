Mariano Juan: "Toda Ibiza ha asumido que la ley de regulación de vehículos ha llegado para quedarse"

LEER MÁS El Consell d'Eivissa prevé reducir este verano el número de vehículos que puedan entrar desde fuera la isla

Mariano Juan, vicepresidente del Consell d'Eivissa y responsable del Área de Movilidad, ha analizado en Onda Cero los motivos por los que la máxima institución insular ha decidido acelerar la reducción del techo máximo de vehículos que pueden entrar en la isla, pasando de los 500 previstos inicialmente a 1.250 menos en 2026 y otros 1.250 en 2027.

Una decisión que según ha confirmado Juan "se basa en los buenos resultados del primer año de aplicación de la ley, cuando, según datos de la Autoridad Portuaria, dejaron de llegar 30.000 vehículos sin que ello afectara negativamente a la actividad económica, que incluso registró incrementos en ocupación hotelera y vivienda turística".

La propuesta también actúa sobre el sector del alquiler de coches, que deberá reducir alrededor de mil vehículos procedentes de fuera de la isla, mientras que unos 250 corresponderán a particulares, y en este sentido el vicepresidente insular ha señalado que este ajuste "era necesario porque las flotas habían crecido de forma desproporcionada desde 2019, generando saturación y ocupación irregular de espacios en suelo rústico".

Incluso, ha confirmado que la medida irá acompañado de una nueva contrata de autobuses "que entra en vigor el próximo mes y que ampliará líneas y servicios para ofrecer alternativas reales a los residentes y reducir el uso del vehículo privado" y que la concentración del periodo de regulación entre el 15 de junio y el 15 de septiembre se debe a que "en los primeros quince días de junio y los últimos quince de septiembre no se alcanzaba ni el 30% del cupo, por lo que mantener la limitación en esas fechas no tenía sentido, pudiendo incluso desincentivar desplazamientos o alquileres".

Por último, Mariano Juan ha explicado que el diálogo con navieras, empresas de alquiler y ayuntamientos "ha sido más fluido que el año anterior", ya que el sector ha asumido que la ley "ha venido para quedarse" y que ahora se abre un periodo de participación pública y, en función del consenso alcanzado, "el acuerdo podría aprobarse definitivamente en el pleno de febrero o marzo, con el objetivo de que entre en vigor esta misma temporada".