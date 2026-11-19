Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebra este 19 de noviembre, la secretaria general de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF), Mari Àngels Marí, ha destacado en Más de Uno Ibiza y Formentera el crecimiento del emprendimiento femenino confirmando que, actualmente, las mujeres representan el 36% de los trabajadores autónomos de Baleares, lo que supone unas 36.600 profesionales y un aumento del 28,1% durante la última década.

En este sentido, Marí ha explicado que las mujeres "emprenden en sectores tradicionales como el comercio, la hostelería y los servicios personales, pero también en actividades relacionadas con la tecnología, la inteligencia artificial, la formación online, el diseño y la consultoría" y al mismo tiempo también ha destacado "el creciente interés por recuperar oficios vinculados a la agricultura, la artesanía y otras actividades del sector primario".

Sin embargo, también ha advertido de que las principales dificultades "aparecen una vez que el negocio comienza a funcionar ya que a las obligaciones fiscales, las cuotas de autónomos y la burocracia se suman los elevados precios de los locales, la vivienda, los suministros y la contratación de trabajadores y que son especialmente elevados en Ibiza y Formentera debido a la insularidad".

Otros de los grandes obstáculos con los que se encuentran las mujeres emprendedoras es la conciliación familiar y laboral, "especialmente durante la temporada turística" y por ello Marí ha reclamado "horarios escolares más compatibles con la actividad económica de las islas y una mayor protección para las trabajadoras autónomas durante la maternidad o las bajas por enfermedad" y es que aunque ha valorado positivamente las ayudas del Govern balear para compensar las cuotas de autónomos durante determinadas bajas médicas, "las ha considerado insuficientes porque están en su primer año de aplicación".

Por último, la secretaria general de PIMEEF, ha recordado que la federación "ofrece orientación, información y asesoramiento a quienes desean poner en marcha un negocio, desde la elección de la forma jurídica hasta las obligaciones fiscales, los permisos y las ayudas disponibles" y al mismo tiempo ha defendido "la importancia del asociacionismo y la colaboración entre empresarias", lanzando el mensaje a las mujeres para que "se atrevan pero que lo hagan bien acompañadas y buscando el mejor asesoramiento para estudiar la viabilidad económica de sus proyectos y aprovechar los recursos disponibles".