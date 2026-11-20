El baloncesto asturiano tiene dos citas el domingo 22 de noviembre. La primera será en Oviedo, donde el Alimerka recibirá al Alicante a las 12.30 en Primera FEB. Por la tarde, el Villa de Mieres jugará en casa el derbi de Tercera FEB ante el Círculo Gijón. El sábado será el turno de los dos equipos de Liga Femenina 2. El Aceites Abril ADBA visitará al Alcobendas y el Siroko Gijón Basketball recibirá al Lanzarote.
En el fútbol, el Real Avilés visitará al Arenas el domingo a las 12.00. Los tres representantes asturianos de Segunda Federación jugarán como locales. El Marino abrirá la jornada el sábado ante el Coruxo y el domingo se repartirán los turnos el Vetusta, que recibirá al Astorga a mediodía, y el Llanera, que se medirá al Ourense a las 16.00.
El sábado por la noche coincidirán dos salidas. En balonmano, el Confía Base Oviedo jugará en Ibiza a las 20.00. Un cuarto de hora después comenzará el Raxoi–Telecable de la OK Liga femenina. En rugby, los tres asturianos jugarán fuera. El Gijón visitará al CRAT el sábado y el domingo lo harán el Pasek Belenos y el Real Oviedo, ante el Cormorán Santander y Os Ingleses.
Agenda deportiva de Asturias · 21 y 22 de noviembre
Fútbol
PRIMERA RFEF
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Arenas
|Avilés
|Dom. 22 · 12.00
SEGUNDA RFEF
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Marino
|Coruxo
|Sáb. 21 · 17.00
|Vetusta
|Astorga
|Dom. 22 · 12.00
|Llanera
|Ourense
|Dom. 22 · 16.00
TERCERA RFEF
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Gijón Industrial
|Lealtad
|Sáb. 21 · 18.30
|Siero
|Caudal
|Sáb. 21 · 19.15
|Ceares
|Covadonga
|Dom. 22 · 12.00
|Condal
|Sporting Atlético
|Dom. 22 · 12.00
|San Martín
|Langreo
|Dom. 22 · 12.00
|Andés
|Praviano
|Dom. 22 · 15.45
|Colunga
|Llanes
|Dom. 22 · 15.45
|Mosconia
|Avilés Stadium
|Dom. 22 · 16.45
|Astur
|L’Entregu
|Dom. 22 · 18.00
SEGUNDA RFEF FEMENINA
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Sporting
|Arratia
|Sáb. 21 · 16.00
|Victoria
|Real Oviedo
|Sáb. 21 · 16.00
|Real Avilés
|Burgos
|Sáb. 21 · 17.15
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Sporting
|Victoria
|Sáb. 21 · 15.45
|Real Avilés
|TSK Roces
|Sáb. 21 · 18.00
|Solares
|Real Oviedo
|Sáb. 21 · 18.00
Baloncesto
1ª FEB
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Alimerka Oviedo
|HL Alicante
|Dom. 22 · 12.30
3ª FEB
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Universidad Oviedo
|Caja Rural
|Sáb. 21 · 19.00
|Villa De Mieres
|Círculo Gijón
|Dom. 22 · 17.00
LIGA FEMENINA 2
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Alcobendas
|ADBA Sanfer Artchivo
|Sáb. 21 · 17.00
|Siroko Gijón Basket
|Lanzarote
|Sáb. 21 · 20.00
Balonmano
PLATA FEMENINA
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Urduliz
|Lobas Alimerka B
|Sáb. 21 · 18.30
|Balonmano Gijón
|La Jota
|Sáb. 21 · 19.30
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Ibiza
|Confía Base Oviedo
|Sáb. 21 · 20.00
1ª NACIONAL MASCULINA
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Royal Premium Gijón
|Horizonte Atlética
|Sáb. 21 · 17.00
|Autocenter Principado
|Bathco
|Sáb. 21 · 18.00
|Grupo
|Pinto
|Sáb. 21 · 20.00
Hockey sobre patines
OK LIGA FEMENINA
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Raxoi
|Telecable
|Sáb. 21 · 20.15
OK PLATA FEMENINA
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Oviedo Roller
|Coslada
|Sáb. 21 · 20.00
|Mieres
|Alcorcón
|Dom. 22 · 13.00
OK LIGA PLATA NORTE
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Escola Lubians
|Oviedo Roller
|Sáb. 21 · 20.00
OK LIGA BRONCE NORTE
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Mieres
|Oviedo Booling
|Sáb. 21 · 20.00
|Telecable
|Traviesas
|Dom. 22 · 12.00
Rugby
DIVISIÓN DE HONOR B
|Local
|Visitante
|Día y hora
|CRAT
|Gijón
|Sáb. 21 · 16.00
|Cormorán Santander
|Pasek Belenos
|Dom. 22 · 12.00
|Os Ingleses
|Real Oviedo
|Dom. 22 · 17.00
Voleibol
SUPERLIGA 2 MASCULINA
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Gupane
|Oviedo
|Sáb. 21 · 20.00
|Cisneros La Laguna
|Jovellanos
|Dom. 22 · 11.00
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Valladolid Voleibol
|Grupo
|Dom. 22 · 12.15
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
|Local
|Visitante
|Día y hora
|Getxo
|Los Campos
|Sáb. 21 · 16.00
|Soria
|Curtidora Universidad
|Sáb. 21 · 16.00
|Grupo
|Arenal Emevé
|Sáb. 21 · 17.00
|La Calzada
|Santa Cruz Cuesta Piedra
|Sáb. 21 · 17.00
|CV Oviedo
|Universidad De Salamanca
|Dom. 22 · 12.45