Juan Mata ha anunciado su retirada del fútbol profesional con un vídeo grabado en Oviedo. Dura apenas cincuenta segundos y lo filmó en el vestuario del Juventud Estadio, donde empezó a jugar federado a los diez años. «A veces, amar… es dejar ir», escribió al compartirlo en Instagram.

En la nota de despedida, Mata recordó que el campo del equipo ovetense se convertía en un barrizal cada invierno. Citó aquel campo junto a Mestalla, Stamford Bridge y Old Trafford al explicar qué le sostuvo durante dos décadas. «Han sido tantos años gracias al disfrute por el juego», señaló.

Debutó en Segunda División con el Real Madrid Castilla y ganó la Copa del Rey con el Valencia, la Liga de Campeones con el Chelsea y la Liga Europa con el Manchester United. Con la selección española fue campeón del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012, en cuya final marcó el cuarto gol ante Italia.

Su última temporada la jugó en el Melbourne Victory, donde fue elegido mejor futbolista de la liga australiana. Seguirá vinculado al club a través de su comité de fútbol y a Common Goal como vicepresidente del consejo de la iniciativa. «Puedo dejar de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista», afirmó.