Enzo Pérez regresó al Requexón tras sus compromisos con la selección española sub-19 y contó cómo está viviendo en casa todo lo que le ha pasado desde el verano. Su padre, Óscar Pérez, que también fue futbolista profesional en el Real Oviedo, le ayuda a gestionar el salto al primer equipo del Real Oviedo. «Está pendiente de mí, intenta tenerme con los pies en el suelo», explicó el canterano. «Me da muchos consejos e intento seguirlos».

En la familia también hay sitio para las bromas. Enzo Pérez reconoció que suele picar a su padre por la atención que está recibiendo, aunque recordó que en casa hay un precedente que todavía quiere alcanzar. «Él llegó a debutar en Primera y yo todavía no he llegado a debutar en Primera». El jugador admitió que a los suyos también les ha sorprendido la rapidez con la que ha cambiado su situación desde la pretemporada.

El nombre de Iván Ania salió precisamente al hablar de su padre. En casa conocen bien al entrenador del Córdoba por el tiempo que compartieron en el fútbol. Enzo Pérez espera un partido complicado este domingo a las 14.00 horas en el Nuevo Arcángel. El centrocampista, que siguió desde la concentración el encuentro con el Girona, señaló que el Oviedo deberá utilizar sus armas para traerse los tres puntos.

A su vuelta, Raúl González le preguntó por su estado físico y por la experiencia con España. Enzo Pérez se mostró satisfecho por la convocatoria y admitió que le habría gustado jugar más. Del nuevo entrenador dijo que los futbolistas pueden aprender mucho de él. El canterano se ofrece para jugar en el centro o partir desde la banda, una posición desde la que ya ha actuado por dentro como un mediocentro más.