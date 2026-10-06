COMENTARIO POLÍTICO

PP

Comentario político del PP esta temporada en "Más de Uno Gijón". Valora el anticipo de las elecciones generales y da por finalizado el "gobierno más antigijonés de la historia"

Guillermo Figueroa

Gijón |

Nuevo logo del PP de Gijón

Al filo de la una en Más de Uno Gijón escuchamos el comentario político del día. Los seis partidos representados en el Ayuntamiento de Gijón tienen un espacio para hablar de lo que ellos consideran. No les pedimos nunca hablar de un tema en concreto ni les vetamos los asuntos de lo que el partido quiera hablar.

•Foro está representado por Hugo Rodríguez.

•Al Psoe le pone voz Marta Menéndez

•El PP tiene a David Cuesta

•IU expone sus posiciones a través de María Antuña.

•Vox cuenta con Ignacio García

•A Podemos le escuchamos a través de Rubén Alonso

Los comentarios políticos duran entre 2 y 3 minutos e, insistimos, tienen temática libre para cada uno de los partidos. Se emiten de martes a viernes, aunque algún lunes también se pueden escucha

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