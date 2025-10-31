Esta semana en Más de Uno Gijón

El vial de jove (su alternativa) fue protagonista de la semana con la reunión de la mesa de trabajo específica del consejo social. Los vecinos están muy hartos de que les estén mareando y no se concreten soluciones al problema del tráfico pesado

Sobre esa situación del vial de Jove, también por el futuro de la ZALIA preguntábamos el viernes a la vicealcaldesa Ángela Pumariega

Esta semana se han cumplido 25 años desde que fue inaugurado el Parque Científico Tecnológico. Una efeméride que hemos querido recordar con Gijón Impulsa y una de las primeras empresas que apostó por el proyecto

De tecnología ha ido este mes el QUÉ SE CUECE en el mundo del arte. Porque la inteligencia artificial protagoniza un ciclo de conferencias la próxima semana y su aplicación al arte será uno de los asuntos a analizar. Hemos hablado con la artista que defenderá su uso

Los PELAYINES CURIOSOS vuelven con sus preguntas a Más de Uno Gijón. Su primera invitada de esta temporada ha sido la responsable de educación del Bioparc Acuario de Gijón

A la literatura infantil y juvenil dedicamos un día parte del programa. Esta semana ha visitado la CORTE LITERARIA la escritora Noemí Muñiz, que ha lanzado aprovechando halloween su historia de amor paranormal. En DE CUENTO EN CUENTO Valeria Sánchez también se ha puesto muy terrorífica. Nos ha leído un cuento de brujas.

Los ecos de la batalla por el peaje del Huerna han llegado a la PEQUEÑA ÍNSULA. Aurelio Martín y Álvaro Muñiz se han mostrado poco optimistas respecto al futuro del peaje

Con un tiempo muy propio del otoño, las CONVERSACIONES DE ASCENSOR que mantenemos una vez al mes con Javimo nos han servido para que las ciclogénesis dejen de darnos miedo

Hemos vuelto a poner la RADIO EN VERSO gracias a los alumnos de la ESAD. Han recuperado para nosotros una comedia de Lope de Vega.

Con el cantante gijonés Enol hemos hablado esta semana para conocer más de su nuevo trabajo “Tutto pasa”

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.

Además, esta semana hemos empezado a desvelar la sinopsis de todas las películas que competirán en las diferentes secciones oficiales del FICX del 14 al 22 de noviembre.