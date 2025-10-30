Enol pone letra a su madurez

Enol no esperaba sacar otro disco tan pronto. Pero los temas se acumulaban y decidió dar el paso. También se debe, nos reconoce, a que está en un momento en el que la música representa su vida. Es consciente de que es una etapa, porque en el futuro seguramente levantará el pie del acelerador. Mientras ese momento llega, quiere tener la certeza de que ha ido a por todas. Porque "tutto pasa". En la vida, el amor o la misma música.

Enol se ha dejado influir por el pop italiano, un género que le gusta y ha querido conectar cultural y emocionalmente a su música. Ha buscado un sonido sólido. Quiere que el disco envejezca bien, por lo que ha huido de modas o tendencias del momento para hacer lo que realmente quiere hacer. El Pop, cree Enol, se está diluyendo porque se piensa en el ahora y no en el después.

Para 2026 ya ha presentado gira. Arrancará en Gijón el 7 de marzo. Tenía claro que quería arrancar en casa, y hacerlo en la plaza de toros, donde ya tuvo concierto programado pero tuvo que suspenderse por los problemas que llevaron a posponer el inicio del Gijón Arena.