El parque Científico Tecnológico de Gijón cumple 25 años

Porque hace un cuarto de siglo la idea de crear un parque gestionado por un ayuntamiento era una idea rompedora. Y los precedentes en otros emplazamientos hacía albergar alguna duda, aunque las empresas que se iban sumando estaban convencidas de que querían estar allí. Por el emplazamiento, por la filosofía...Claro que en aquellos tiempos eran como un "pueblecito" donde todos se conocían y ahora son casi una urbe donde es difícil saber todo lo que se está haciendo allí, nos ha contado José Luis Suárez Sierra, gerente de Red Táctica, una de esas empresas que llegaron al principio.

Con José Luis y el director gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz, repasamos el secreto del éxito de un parque científico tecnológico que empezó a crecer rápidamente. Hasta el punto de que el espacio donde nació ya no tiene sitio para ampliarse más una vez que finalice el proyecto que está ejecutándose. Por eso los planes de futuro pasan por exportarlo a otros puntos de la ciudad, como Naval Azul o La Camocha.

Desde el parque se facturan ahora mismo 1.750 millones de euros al año, lo que ha llevado a describirlo como la joya de la corona o el sillicon valley asturiano. Pero tanto a José Luis como a Luis les gusta destacar que son "una milla del conocimiento".