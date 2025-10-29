LA ALTERNATIVA AL VIAL DE JOVE SIGUE RODEADA DE INCERTIDUMBRES

Si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería

Los vecinos salieron desanimados de la reunión de la mesa de trabajo del vial de Jove creada en el seno del consejo social. Escuchadas las explicaciones del gobierno asturianos creen que "les podrían haber puesto el audio de la reunión de hace un año". Critican que en el encuentro no estuvieran los que realmente pueden tomar decisiones.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque el gobierno asturiano y el Ayuntamiento no juegan papeles clave en la solución al tráfico pesado que accede al puerto por Príncipe de Asturias, afirma José Luis Rodríguez Peón. El representante del barrio de Jove en la mesa de trabajo tiene la sensación de que están "mareando" a los vecinos. Dicen una y otra vez lo mismo (Lloreda-Veriña, humanización de Príncipe de Asturias, alternativa de Aboño) pero realmente no se les explica nada. "Desconocemos por completo los proyectos que se quieren acometer". Y lo más preocupante. No ven plazos por ningún lado. José Luis nos ha asegurado que lo único que ven "a corto, medio y largo plazo" son muchos problemas.

Los 50.000 vecinos que padecen directamente los problemas de contaminación, ruido o movilidad que el enterramiento del vial de jove hace un año trajo quieren realidades. José Luis no descarta que se retomen las movilizaciones, y pone encima de la mesa una propuesta para obligar al gobierno central a moverse de verdad. Que el ayuntamiento corte el tráfico a camiones peligrosos y pesados por Príncipe de Asturias. Que les prohíba pasar. Asegura que puede hacerlo.

Hartos de peligros y dudando que los 236 millones en los que fue licitado el vial de jove se queden en Gijón, los vecinos de Jove exigen soluciones.

