A lo largo de esta temporada escucharemos la interpretación de grandes textos clásicos. El profesor Francisco Pardo, responsable del departamento de promociones artísticas de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias (ESAD ASTURIAS) trabaja con los alumnos para que nos traslademos a otros mundos y otros tiempos gracias a la magia de las ondas. Pequeñas entregas de radioteatro que nos aportan momentos únicos en Más de Uno Gijón.

Hoy han recreado un fragmento de "La discreta enamorada", una comedia de Lope de Vega que aborda con inteligencia y mucha ironía el tema de la psicología femenina y la hipocresía social.