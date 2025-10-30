Halloween se disfraza de ciclogénesis para dar miedo

Cosas como estas son las que aprendemos con Javimo en las CONVERSACIONES DE ASCENSOR de Onda Cero. La estación otoñal es muy dada que se encadenemos una borrasca tras otra, que pueden parecer la misma como los mocos de los bebés, pero en realidad son diferentes. Y, algunas veces, esas borrascas nacen (ciclogénesis) de forma explosiva, lo cual quiere decir que se forman mucho más rápido. Podemos estar tranquilos. También respecto a la llegada de esos huracanes que causan estragos allá donde se forman.

Javimo cree que estamos teniendo un otoño normal. Empieza a vislumbrarse, dice, que en los próximos días el tiempo pegue un cambio y llegue la primera nortada de la temporada que deje nieve en las cumbres. Se verá. Lo que tiene claro es que el frío ha venido para quedarse.

De cara a la noche de Halloween, parece complicado que los niños y niñas que salgan a pedir caramelos puedan hacerlo sin paraguas. La noche del viernes se anticipa bastante mala.