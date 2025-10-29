La batalla del Huerna

Sin embargo, y aunque todos los grupos políticos están de acuerdo, la batalla es también política. El psoe acusa al PP de haber prorrogado el peaje a sabiendas de que era ilegal y exige al PP reconocerlo. Desde el PP creen que el Psoe no será duro con su partido en Madrid. Y así un día y otro. De fondo, la manifestación de principios de mes que reunió a más de 5.000 personas clamando contra el peaje.

Aurelio Martín y Álvaro Muñiz tratan de demostrar que se puede hablar de este tema sin estridencias. Aunque uno represente a la izquierda y otro esté alineado con lo considerado derecha, son capaces de escucharse. Es la filosofía de la PEQUEÑA ÍNSULA. Y ambos coinciden en mostrarse escépticos. No esperan rescate, ni descuentos ni nada a corto plazo. Y si decide la justicia pasarán años. Lo achaca Aurelio al escaso peso que tiene Asturias en Madrid (cada vez menos). Añade la falta de liderazgo Álvaro.

Lamentan que se haya instalado en la política una práctica donde siempre se buscan culpas y no se asumen las responsabilidades que heredas (por mucho que se diga antes de gobernar). Entienden además que la sociedad está "adormecida". Una manifestación de 5.000 personas como la de este mes, "hace daño en la Castellana, no en la calle Uría".