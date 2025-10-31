"Es difícil ser la primera"

Lo es pese a reconocer que la historia de la ZALIA no es la deseada, y eso lleva a muchas empresas a tener dudas de si apostar o no por la zona logística. Pero Ángela Pumariega apuesta por el trabajo "invisible" que han venido haciendo en los últimos años para conseguir que la Zalia despegue por fin. Confía pues en que los intereses que han mostrado algunas empresas acaben concretándose. Porque Pumariega está convencida de que en el momento en el que llegue una, hará de reclamo para otras. "Lo difícil es ser la primera".

La vicealcaldesa de Gijón es consciente de que queda trabajo por hacer. Fundamentalmente contar de una vez con la subestación eléctrica, algo que no se espera hasta 2027. De nada vale, dice Ángela, tener un espacio potente si el entorno no acompaña, Asegura que cuando al Ayuntamiento le toque hacer su parte estarán preparados.

Por otro lado, hemos preguntado a Pumariega por la alternativa al vial de jove. Cree que no se avanzó nada en la reunión de esta semana. Tampoco lo esperaba porque, recuerda, quien toma las decisiones es el gobierno central y no estaba allí. Cree que todos los avances que se venden son en realidad "mover papeles" y anticipa que apoyarán las protestas vecinales que ya se han convocado.