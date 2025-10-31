El amor es la base entre los dos protagonistas, pero la literatura juvenil da un paso más allá y le mete el mundo paranormal de por medio. Porque es "Romantasy" (para entendernos, romance con fantasía). Porque tenemos que aprender muchas cosas sobre esta literatura, que puede ser leído por cualquiera, aunque no seamos ya joven.
Noemí por ejemplo se acerca a los 40, pero lee libros juveniles. Es lo que consume y es lo que escribe y lo que cree que seguirá haciendo. Aunque actualmente pase un pequeño bache que le hace buscar su sitio. En breve lanzará su tercera novela y a partir de ahí se irá viendo. Pero es un mundo apasionante aunque a veces de un poco de miedo (no el de Halloween) porque cuando presenta sus libros siempre duda si irá alguien a verla. Es una especie de moneda. Puedes llenar y que haya colas o que vayan tus familiares y amigos.
Junto a mi escudera en la CORTE LITERARIA, Sara Winnington, seguimos aprendiendo sobre una literatura que tiene mucho que aportar.
Y por cierto. Noemí Muñiz escribe porque le gusta. Quien escribe por haber sufrido acoso escolar es la escritora Noemí Muñoz. Algo paranormal pasó ahí que se nos mezcló el dato.