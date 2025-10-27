Educando desde el Acuario

Gora, Alexia y Gabriel, de 11 años, se han interesado por el trabajo de Brezo. A los tres les gustaría desarrollar su vida profesional en un sitio como el Acuario y quieren saber qué necesitan. Brezo les explica que en el acuario trabajan diferentes perfiles, pero si lo que quieren es dar de comer a los tiburones, hay que ser biólogo y buceador profesional. Pero en su caso es educadora ambiental, una profesión que eligió porque le gustan los animales y las personas "hasta los 18 años".

Es importante escuchar las preguntas a Brezo porque la educación es la base del cuidado de los mares. Desde el Bioparc dan mucha importancia a la interacción y las actividades con niños y niñas, porque son los que mejor captan la importancia de cuidar los océanos. Lamentablemente, dice Brezo, en algún momento nos perdemos y acabamos arrojando basura al mar, algo que Gora, Alexia y Gabriel ven como algo ilógico. Pequeños gestos pueden hacer mucho.

Iniciativas como la red de escuelas azules son fundamentales. En el Rey Pelayo, que acaban de incorporarse, se esfuerzan porque los alumnos aprecien los mares.