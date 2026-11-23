El gran flujo de envíos que pasa por los centros logísticos del entorno de Zaragoza durante la campaña del Black Friday, genera la creación de más de 3.000 puestos de trabajo en Aragón, según previsiones del INAEM. "Supone la contratación de personal de todo tipo: repartidores, mozos de almacén, profesionales en IA o automatización", explica la directora del Master en Dirección de Supply Chain de ZLC, Sara Sánchez.

Contar con la mayor plataforma logística de Europa, con más de 13 millones de metros cuadrados, marca el peso de Aragón en la campaña de ventas más potente del año, sumando Black Friday, Cibermonday y Navidad. "Zaragoza es capaz de absorber toda esta presión operativa gracias a su infraestructura, conectividad y apuesta por la innovación", asegura Sara Sánchez.

Además de la mayor infraestructura logística a nivel continental, resulta clave tener conectividad multimodal (carretera, ferrocarril y aeropuerto de carga), lo que ha hecho que los grandes gigantes de la distribución como Amazon, Inditex o DHL hayan apostado por Pla-Za. Este posicionamiento también supone una ventaja en la entrega de última milla, una de las fases más delicadas del recorrido de un pedido. Según Sara Sánchez "supone un desafío adicional. Hay que tener en cuenta que hay que disminuir la contaminación, la congestión, el ruido y las expectativas cada vez más exigentes de los clientes, al mismo tiempo que se busca la eficiencia y la rentabilidad".