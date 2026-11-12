El XXXII Partido Aspanoa, la puerta a proyectos contra el cáncer infantil

Desde hace 32 años, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón organiza uno de los eventos más multitudinarios: el partido de Aspanoa que enfrenta a veteranos del Real Zaragoza con leyendas de otros equipos españoles. En esta ocasión, a los blanquillos se enfrentarán los veteranos del Málaga. Será el domingo 15 de noviembre, a las 11:30 en el Ibercaja Estadio, pero como indica el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, es mucho más que un partido “preparamos muchas actividades y sorpresas para que los más pequeños viva un día inolvidable”.

Entre las actividades que se suceden destaca en esta edición, una demostración de paracaidistas del Ejército del Aire y en los momentos previos al partido habrá cerca de veinte super héroes ataviados con sus super trajes para dar la bienvenida y acompañar a los asistentes a este partido. A falta de cuatro días del partido ya hay vendidas 12.000 entradas y se aspira a alcanzar las 20.000, el aforo completo. A esto hay que sumar que la generosidad de los aragoneses se manifiesta también a través de la Fila 0.

Gracias a la recaudación del año pasado, fue posible atender desde la asociación a “206 niños y adolescentes con cáncer en las distintas fases de la enfermedad y a 415 familiares, principalmente padres y hermanos”. Este año, el dinero irá destinado a dos proyectos. Uno de ellos es continuar colaborando con la nueva UCI pediátrica que se ha inaugurado en el Hospital Infantil Miguel Servet y, la otra, poner en marcha un centro de día para niños con cáncer, el primero de España. Estará ubicado en los Porches del Audiorama y se denominará La Cabaña. Como explica Acín, será un espacio que contará con los profesionales de Aspanoa.

Las entradas para el Partido Aspanoa y meter un gol al cáncer se pueden adquirir por un donativo de 4 euros en www.aspanoa.org y presencialmente en la sede de Aspanoa (C/ Duquesa de Villahermosa, 159) y en las tiendas oficiales del Real Zaragoza en la plaza de Eduardo Ibarra y en la calle Alfonso.