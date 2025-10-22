VOX deja abierto su voto si se presentan los presupuestos

El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, asegura que el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, sabía que VOX iba a cesar a su asesor en las Cortes por los comentarios racistas que publicó en sus redes sociales cuando exigió públicamente su destitución. Creen que Azcón quiso hacer sangre en un momento de debilidad para VOX y consideran que no es una persona de fiar.

Nolasco recuerda que el Gobierno aragonés no ha presentado ni el techo de gasto ni los presupuestos de este ejercicio y de 2026 porque a la dirección nacional del PP no le interesa llegar a acuerdos con VOX por réditos electorales. Por eso, reclama a Azcón que deje las estrategias políticas y defina su posición, ya que la estabilidad política está en juego. Nolasco no ha querido valorar un posible adelanto electoral, ya que cree que esa decisión corresponde al presidente del Ejecutivo aragonés.

En este cruce de declaraciones, el presidente Azcón cree que los votantes de VOX no entenderán que esa formación política haga oposición al PP y no quiera negociar los presupuestos. Además, recuerda que este conflicto se produce por los comentarios racistas de un asesor de la formación de Santiago Abascal.

Azcón no entiende que VOX haya pactado y aprobado las cuentas autonómicas en Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana y, en cambio, cierren la puerta en Aragón en un momento de bonanza económica y de atracción de inversiones. El presidente asegura que van a presentar los presupuestos y abre la puerta al diálogo. Azcón ha reconocido que mantuvo una reunión esta semana con dirigentes nacionales de VOX, pero no ha desvelado el contenido de esos contactos.

Presupuestos Zaragoza

La ruptura de las relaciones del PP y VOX en el plano autonómico no parece que vaya a afectar al Ayuntamiento de Zaragoza. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha aprobado los presupuestos en años anteriores con el apoyo externo de VOX, y el concejal de esta formación, Armando Martínez, insiste en que la prioridad de su grupo son los zaragozanos, al margen de otras instituciones.