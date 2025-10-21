VOX Aragón destituye a Marcos Francoy como asesor por comentarios racistas

LEER MÁS Azcón está convencido de que VOX no paralizará Aragón

Desde VOX señalan que "tras haberle comunicado esta decisión a la persona implicada, se hace pública esta decisión". Además, han puesto de manifiesto que "los comentarios vertidos por el señor Francoy en sus redes sociales en ningún momento han representado ni representan el posicionamiento del grupo parlamentario, al no ser un cargo electo". Por último, han añadido que "Vox demuestra actuar en base a sus principios y convicciones".

Francoy había borrado su perfil en la red social X donde hacía referencia a la inmigración a la que hacía referencia como "el reemplazo étnico al que nos someten" y proponía "remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos".

Una hora antes de conocerse este cese, el presidente del ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, había anunciado que no iba a tener ningún trato con esa formación hasta que cesaran a Marcos Francoy. Azcón se ha mostrado inflexible en este asunto, tras un encuentro con el vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo. “Ese señor de VOX, o abandona las Cortes de Aragón, o nosotros no volveremos a hablar con la gente de VOX. Tienen que despedir, cesar de forma inmediata a ese asesor porque esas declaraciones son intolerables e incompatibles con la democracia”, ha dicho Azcón

El presidente Azcón sigue sin aclarar si convocará elecciones anticipadas en caso de que su gobierno en minoría no logre los apoyos necesarios para aprobar las cuentas de 2026. Pese a que algunas encuestas indican que seguiría como presidente sin necesidad del apoyo de VOX, para Azcón la prioridad es lograr aprobar unas cuentas en las que el presupuesto de educación o sanidad aumentará por lo menos un 8%.

Azcón cree que cualquier partido que no esté interesado en bloquear el buen momento de la Comunidad podría apoyar la propuesta que llevarán a las Cortes, una vez el Ministerio de Hacienda aporte el objetivo de déficit y se apruebe el techo de gasto en el parlamento. Azcón insiste en que los ciudadanos aragoneses ya votaron hace algo más de dos años para pedir un cambio político. “Lo que corresponde es que avancemos. Cuando los aragoneses han hablado, creo que volver a preguntarles es inapropiado”, “Lo apropiado es aprobar los presupuestos”.