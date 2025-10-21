VOX no negociará con el PP los presupuestos de Aragón para 2026

VOX ha destituido ya a ese asesor e insisten en que la decisión la tomaron ayer y que hoy se la han trasladado a Francoy y que se debe a una pérdida progresiva de confianza. Es decir, desvinculan el cese de la petición de Azcón. Estas fueron las palabras del presidente Es más, VOX asegura que si el PP les solicita apoyo para la investidura de un presidente incluirán en esta negociación el hecho de supervisar y dar el consentimiento a todo personal eventual que forme parte de las consejerías dirigidas por el Partido Popular.

Esta declaración de intenciones de VOX dificulta cualquier acuerdo hasta final de legislatura. Sin embargo, Azcón insiste en que su prioridad es aprobar esas cuentas. El presidente aragonés se ha reunido hoy en Zaragoza con el vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo, quien, sin nombrarlos directamente, ha pedido a VOX que apoyen los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026.

El grupo parlamentario de VOX en Aragón ha tomado la decisión de destituir al asesor Marcos Francoy por los comentarios con tono racista que realizó en sus redes sociales. Desde VOX señalan que "tras haberle comunicado esta decisión a la persona implicada, se hace pública esta decisión". Además, han puesto de manifiesto que "los comentarios vertidos por el señor Francoy en sus redes sociales en ningún momento han representado ni representan el posicionamiento del grupo parlamentario, al no ser un cargo electo". Por último, han añadido que "Vox demuestra actuar en base a sus principios y convicciones".

Francoy había borrado su perfil en la red social X donde hacía referencia a la inmigración con expresiones como "el reemplazo étnico al que nos someten" y proponía "remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos".