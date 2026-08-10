Vandalizados varios urinarios públicos en la plaza San Pedro de Huesca

Los urinarios públicos de las cabinas ubicadas en la plaza de San Pedro han sufrido daños graves esta madrugada. Según informa el Ayuntamiento de Huesca, lamentablemente, fueron vandalizados y quedaron inutilizados todos por un acto incívico. Por esta razón se tuvieron que cerrar.

Los fontaneros municipales están procediendo a la reparación para que algunos de ellos vuelvan a estar en uso. Ya han podido reparar la red interna de agua. Sin embargo, debido al alcance de los destrozos, solo podrán repararse algunas de estas unidades, que se pondrán de nuevo en uso a lo largo del día. Las demás quedarán cerradas.

El área de Medio Ambiente cursará la correspondiente denuncia por daños. El Ayuntamiento deplora estos hechos y realiza un llamamiento al civismo y al respeto de las infraestructuras públicas de servicio. Estos hechos, lejos de ser banales, suponen molestias para los ciudadanos y un coste en dinero y horas de trabajo.